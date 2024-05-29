السعودية تتهم إسرائيل بارتكاب "مجازر إبادة جماعية " في غزة

وتشدّد السعودية على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى، لوقف المجازر ومحاسبة المسؤولين عنه، وفق ما نقلته "واس".

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وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يحضر مؤتمرا صحفيا حول الحرب بين إسرائيل وحماس الجمعة 8 ديسمبر 2023 في واشنطن.
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يحضر مؤتمرا صحفيا حول الحرب بين إسرائيل وحماس الجمعة 8 ديسمبر 2023 في واشنطن.(AP Photo/Jacquelyn Martin)

اتهمت وزارة الخارجية السعودية، أمس الثلاثاء، مواصلة القوات الإسرائيلية ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية وذلك عبر مواصلة استهداف خيام النازحين الفلسطينيين العزّل في رفح، وحملت المملكة السلطات الإسرائيلية كامل المسؤولية جراء ما يحدث في رفح وكافة الأراضي الفلسطينية.

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كما أكدت الرياض أن استمرار الانتهاكات السافرة للقوات الإسرائيلية لكافة القرارات والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، في ظل صمت المجتمع الدولي، يفاقم حجم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، ويضع مصداقية مؤسسات الشرعية الدولية على المحك.

وتشدّد السعودية على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى، لوقف المجازر ومحاسبة المسؤولين عنه، وفق ما نقلته "واس".

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