هل سمح الجيش الإسرائيلي بالبحث عن هدار غولدين في رفح؟

يتبقى خمسة مختطفين في غزة هم: درور أور، هدار غولدين، ماني جودارد، ران غويلي، وسوديتساك رينتالاك

هدار جولدين
هدار جولدين

أكد مصدر أمني أن الجيش الإسرائيلي سمح في الساعات الأخيرة للصليب الأحمر الدولي وعدد محدود من عناصر حركة حماس بالدخول إلى المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل في رفح، بهدف البحث عن أحد المختطفين الخمسة المحتجزين لدى حماس والجهاد الإسلامي في غزة.

وأفادت تقارير وسائل الإعلام العربية أن الجندي المختطف هو الملازم هدار غولدين، الذي بقي أسيرًا منذ عملية "الجرف الصامد" عام 2014، ويُعتبر الوحيد المتبقي في منطقة رفح.

ووفقًا للتقارير، تحركت مركبات الصليب الأحمر وعناصر حماس إلى حي جنينة شرق رفح في محاولة للعثور على جثة جندي إسرائيلي. ويُذكر أن حي جنينة يشكل "جيب عسكري لحماس"، ويضم نحو 150 مسلحًا ضمن شبكة الأنفاق تحت الأرض.

وفي وقت سابق، تم مساء أمس إعادة جثمان المختطف ليئور رودائف إلى إسرائيل، وتم التعرف عليها صباح اليوم (السبت) في معهد أبو كبير للطب الشرعي. وبذلك يتبقى خمسة جثامين في غزة هم: درور أور، هدار غولدين، ماني جودارد، ران غويلي، وسوديتساك رينتالاك.

