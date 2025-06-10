نائب ياسر أبو شباب في مقابلة مع i24NEWS: "نموذجنا - الجولاني في سوريا"

تواصل ميليشيا ياسر أبو شباب تعزيز قوتها في قطاع غزة ضد حماس، ويبلغ عدد أعضائها حوالي 500 عضو. أجرى محلل الشؤون العربية في القناة العبرية، باروخ يديد، مساء اليوم (الثلاثاء)، مقابلة مع نائب أبو شباب، غسان دهيني، كشف فيها عن رؤيتهم للمستقبل، وفصّل أنشطتهم في الأيام الأخيرة ضد حماس. أجري جزء من المقابلة عبر الهاتف، وجزء آخر عبر رسائل نصية، حيث كان دهيني يتحدث القليل من العبرية.

اعتبر دهيني الرئيس السوري أحمد الشرع، العضو السابق في داعش وزعيم هيئة تحرير الشام المنشقة عن القاعدة، قدوة لهم. وشدد المسؤول الكبير على أهمية "ملاحقة المجرمين وحماية ممتلكات سكان القطاع، بالإضافة إلى ضمان ذلك بالقضاء على هذه العناصر".

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وتابع حديثه بالإشارة إلى الهجوم الأول الذي نفذه أفراد من القوات الخاصة التابعة للميليشيا، والذي قُتل خلاله عدد من عناصر شرطة حماس الخاصة. وقال لـ i24NEWS: "إنهم قذرون - سنواصل ضربهم ولن نتراجع. استخدمنا أيضًا قذائف آر بي جي ضدهم ولن نتوقف، هذه هي الطريقة لحماية سكان قطاع غزة. لاحقًا، سنشكل أيضًا حكومة محلية شمال رفح".