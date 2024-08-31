التغطية متواصلة | الجيش الإسرائيلي: "نواصل عملياتنا في منطقة جنين بالضفة الغربية"واشتباكات بين الجيش وفلسطينيين

عاموس يادلين :“تم التخلي عن الرهائن” ويدعو إلى إلى المزيد من الاحتجاجات في الشارع

انتقد الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية للجيش الإسرائيلي عاموس يادلين، بشدة قرار مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي ، أمس الخميس، بدعم الموقف المتشدد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن محزر فيلادلفيا.

ووصف يادلين، الذي كان أيضًا مرشح حزب العمل لمنصب وزير الأمن، قرار الحكومة على القناة الإسرائيلية(12) بأنه "غير مقبول"، متهمًا إياها بالفشل في "التزامها الأخلاقي" تجاه الرهائن - النساء والأطفال والمسنين والجنود - الذين تم اختطافهم أثناء عملية الاختطاف. هجوم 7 أكتوبر. وقال يدلين: “تم التخلي عن الرهائن”، داعيا جميع الإسرائيليين إلى النزول إلى الشوارع للاحتجاج على ما يعتبره “الوضع الفاضح”.

وفي قلب النقاش يكمن إصرار نتنياهو على الحفاظ على الوجود العسكري الإسرائيلي على طول هذا الممر الاستراتيجي خلال الأسابيع الستة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل. وهذا الموقف، بحسب وزير اللأمن يوآف غالانت، يمكن أن يقوض أي فرصة للتوصل إلى اتفاق، وبالتالي مصير الرهائن.