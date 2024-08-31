التغطية متواصلة | الجيش الإسرائيلي: "نواصل عملياتنا في منطقة جنين بالضفة الغربية"واشتباكات بين الجيش وفلسطينيين
أكد هاليفي على"مواصلة الحملة العسكرية في الضفة لإحباط ما وصفه بالهجمات العدائية في البلدات والطرقات ومنطقة التماس
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إن "رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، عقد جلسة مع قادة المناطق في كافة الجبهات، لتقييم الوضع الأمني في الضفة الغربية"، وأكد هاليفي على"مواصلة الحملة العسكرية في الضفة لإحباط ما وصفه بالهجمات العدائية في البلدات والطرقات ومنطقة التماس. وأضاف أن "الحملة على منطقة جنين مستمرة لإحباط عمليات مثل التي وقعت ليل الجمعة في منطقة (مستوطنة) غوش عتصيون".
وفي وقت سابق السبت، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جندياً وقائد لواء غوش عتصيون أصيبا في هجوم مزدوج استهدف مستوطنين في الضفة، فيما باركت حركة حماس الهجوم معتبرةً أنها "جاءت في الوقت المناسب".
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الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 5 فلسطينيين واعتقال 6 في مخيم نور شمس
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، أن "القوات الإسرائيلية، بالتعاون مع وحدة الشرطة الخاصة لمكافحة الإرهاب وجهاز الأمن العام (الشاباك)، نفذت عملية أمنية في مخيم نور شمس في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، خلال الأيام الماضية، أودت بحياة 5 فلسطينيين، من بينهم محمد جابر (أبو شجاع)، قائد الشبكة القتالية في المخيم، واعتقال 6 مطلوبين".
وأضاف أن "القوات عثرت على عشرات العبوات الناسفة المزروعة على الطرقات، ودمرتها، كما ضبطت سيارة بالقرب من مستشفى في طولكرم تحتوي على بندقية M-16 وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة".
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عاموس يادلين :“تم التخلي عن الرهائن” ويدعو إلى إلى المزيد من الاحتجاجات في الشارع
انتقد الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية للجيش الإسرائيلي عاموس يادلين، بشدة قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي ، أمس الخميس، بدعم الموقف المتشدد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن محزر فيلادلفيا.
ووصف يادلين، الذي كان أيضًا مرشح حزب العمل لمنصب وزير الأمن، قرار الحكومة على القناة الإسرائيلية(12) بأنه "غير مقبول"، متهمًا إياها بالفشل في "التزامها الأخلاقي" تجاه الرهائن - النساء والأطفال والمسنين والجنود - الذين تم اختطافهم أثناء عملية الاختطاف. هجوم 7 أكتوبر. وقال يدلين: “تم التخلي عن الرهائن”، داعيا جميع الإسرائيليين إلى النزول إلى الشوارع للاحتجاج على ما يعتبره “الوضع الفاضح”.
وفي قلب النقاش يكمن إصرار نتنياهو على الحفاظ على الوجود العسكري الإسرائيلي على طول هذا الممر الاستراتيجي خلال الأسابيع الستة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل. وهذا الموقف، بحسب وزير اللأمن يوآف غالانت، يمكن أن يقوض أي فرصة للتوصل إلى اتفاق، وبالتالي مصير الرهائن.
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