استمرار الاشتباكات في غزة وآفاق التوصل إلى وقف إطلاق النار| تغطية متواصلة
استمرار الاشتباكات في غزة وآفاق التوصل إلى وقف إطلاق النار
لليوم الـ187، تستمر الاشتباكات في غزة بين القوات الإسرائيلية وكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس). وقد أدت المواجهات المتواصلة إلى وقوع المزيد من الضحايا بين القتلى والجرحى. كتائب عز الدين القسام صعّدت من عملياتها في مناطق متفرقة من القطاع، بما في ذلك استهداف تجمعات الجنود بقذائف الهاون.
على الساحة السياسية، تزايدت الدعوات الدولية المطالبة بإنهاء الصراع وإعادة النظر في سياسات تسليح إسرائيل، وذلك في عدة عواصم غربية بما فيها واشنطن.
فيما يخص مسار المفاوضات، هناك ترقب في الأوساط الأمريكية لاحتمال التوصل إلى اتفاق يشمل تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل. من ناحية أخرى، يظهر ضغط من اليمين المتطرف في إسرائيل لتوسيع نطاق العمليات العسكرية، بما في ذلك احتمالية اجتياح منطقة رفح.
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