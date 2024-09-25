هغاري: "سنفعل كل ما يلزم للتعامل مع الهجوم العراقي"

أدلى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد دانييل هغاري، بتصريح لوسائل الإعلام مساء اليوم (الأربعاء)، تناول فيه الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجبهة الشمالية، في ظل التصعيد والعملية العسكرية في لبنان. وقال "لقد هاجمنا حتى الآن أكثر من ألفي هدف في الأيام الثلاثة الماضية".

وتطرق هغاري الى المسيرات العراقية التي أسقطت في ايلات وقال إن "السفينة البحرية اعترضت أحدها وسقط الآخر في منطقة ميناء ايلات، وهناك جريحان حالتهما طفيفه في المكان" وشدد هغاري على أن الجيش الإسرائيلي "يتابع التهديد القادم من العراق، وندرسه خلال التقييمات، نجمع المعلومات الاستخباراتية، وسنعمل ما يتطلبه الأمر لمعالجة القضية".

وقال العميد هغاري: "لقد هاجمنا بموجة واسعة من الغارات الجوية مقر المخابرات التابع لحزب الله". وتابع"في الهجمات التي نفذناها في الأيام القليلة الماضية، أثبتنا أن حزب الله يستغل السكان في لبنان لأغراض إرهابية. لقد تم زرع الأسلحة داخل المنازل، وتم زرع قاذفات داخل منازل العائلات".

وأضاف: "نحن مستمرون في الهجوم، ولا نتوقف، ونحن نستعد للاستمرار. لقد حشدنا كتيبتين احتياطيتين. ووسع حزب الله نطاق النيران".

وفيما يتعلق بالوضع على الجبهة الداخلية: "نحن نجري تقييماً للوضع على الجبهة الداخلية في جميع الأوقات. إن أمنكم هو الذي على المحك. ولن نغير التعليمات إلا إذا لزم الأمر". وحول القتال في غزة: "لا ينبغي لأحد أن يعتقد أننا لسنا نشطين في غزة، حتى اليوم، لقد قاتلنا الإرهابيين في غزة".