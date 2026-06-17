توتر رغم الاتفاق.. إيران تطلق مسيّرات نحو سفن في مضيق هرمز ويتم اعتراضها جميعاً
مصدر لـ i24NEWS: منذ التوقيع على مذكرة التفاهم يوم الأحد تم اعتراض عدد من الطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران • مسودة الاتفاق تتضمن صندوق استثمار خاص بقيمة 300 مليار دولار وبيع فوري للنفط • تحديثات
مصدر مطلع على التفاصيل أفاد لـ i24NEWS صباح اليوم (الأربعاء) أنه منذ توقيع مذكرة التفاهم يوم الأحد بين طهران وواشنطن، أرسلت إيران عدة طائرات مسيرة نحو السفن في مضيق هرمز. جميع الطائرات المسيرة الإيرانية التي أُطلقت باتجاه السفن تم اعتراضها بنجاح من قبل قوات الجيش الأمريكي العاملة في المنطقة.
البث المباشر:
مصدر إيراني لوكالة تسنيم للأنباء: "لن يُنشر النص النهائي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران كجزء من الاتفاق بين الطرفين. النسخة التي نشرتها بلومبيرغ غير دقيقة".
أكد رئيس الوزراء الكندي لشبكة CNN أنه اطلع على نص الاتفاقية بين الولايات المتحدة وإيران، وأشار إلى أنها "اتفاقية جيدة".
تقرير بلومبرج: بدأت الولايات المتحدة بتوزيع الاتفاق المؤقت مع إيران خلال قمة مجموعة السبع - بينما رفضت إسرائيل نفسها مراجعة الوثيقة.
السفير هاكابي: "إيران تطالب إسرائيل بوقف الدفاعات الحدودية ضد حزب الله. خطة السلام في غزة تعتمد على نزع سلاح حماس. الفكرة: ترحيل جميع أعضاء حزب الله وحماس إلى إيران. والنتيجة؟ لبنان وإسرائيل يتحرران من وكلاء إيران الإرهابيين. فلنمنح السلام فرصة."
أفادت وكالة بلومبيرغ، نقلاً عن نسخة من المسودة النهائية للاتفاق، أن إيران من المتوقع أن تحصل على حوافز مالية كبيرة مقابل إنهاء سيطرتها على مضيق هرمز وتأكيد التزامها بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية. وتشمل هذه الحوافز الحق في بيع النفط فوراً، واستخدام صندوق تنمية بقيمة 300 مليار دولار، والوصول مستقبلاً إلى أصولها المجمدة حول العالم.
أفاد مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN بأن الصياغة الحالية لمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة مبهمة للغاية، وأوضحوا أن هدفها الرئيسي هو تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لمواصلة محادثات مباشرة أكثر احترافية وتعقيداً ستُعقد لاحقاً. وأضاف المسؤولون أن هذا الإطار يهدف أيضاً إلى تمكين النظام الإيراني من تسويق الاتفاق سياسياً لجمهوره الداخلي.
قال مصدر مطلع على التفاصيل لـ i24NEWS: منذ توقيع مذكرة التفاهم يوم الأحد بين طهران وواشنطن، أطلقت إيران عدة طائرات مسيرة على سفن في مضيق هرمز، وقد اعترضها الجيش الأمريكي جميعها.
أفاد مصدر لوكالة رويترز أن الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران ينص على إنشاء صندوق استثماري خاص بقيمة 300 مليار دولار، يهدف إلى تشجيع الاستثمار في إيران. وقد تعهدت شركات من الولايات المتحدة ودول الخليج العربي وآسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا بالفعل بتقديم أكثر من نصف المبلغ. ويُعدّ هذا الصندوق، الذي من المتوقع تفعيله تمهيداً للتوقيع يوم الجمعة، آلية استثمارية خاصة لا تتلقى تمويلاً أو منحاً حكومية، ويهدف إلى توفير حافز اقتصادي للطرفين لإتمام الاتفاق النهائي.