أفاد مصدر لوكالة رويترز أن الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران ينص على إنشاء صندوق استثماري خاص بقيمة 300 مليار دولار، يهدف إلى تشجيع الاستثمار في إيران. وقد تعهدت شركات من الولايات المتحدة ودول الخليج العربي وآسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا بالفعل بتقديم أكثر من نصف المبلغ. ويُعدّ هذا الصندوق، الذي من المتوقع تفعيله تمهيداً للتوقيع يوم الجمعة، آلية استثمارية خاصة لا تتلقى تمويلاً أو منحاً حكومية، ويهدف إلى توفير حافز اقتصادي للطرفين لإتمام الاتفاق النهائي.