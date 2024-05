هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم (الخميس)، محمد علي ناصر فران، المسؤول عن البنية التحتية لإنتاج وتزويد منظمة حزب الله بالأسلحة في جنوب لبنان.

وبحسب المعلومات المتوفرة فقد انخرط فران في السنوات الأخيرة في إنتاج أسلحة استراتيجية وفريدة من نوعها لحزب الله، كما تعرضت بعض البنى التحتية التي كان مسؤولاً عنها في جنوب لبنان للهجوم خلال الأشهر الماضية.

ويأتي إحباط هذه العملية في إطار أنشطة الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الرامية إلى الإضرار بترسانة حزب الله المعدة لضرب مواقع في الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وأصدر حزب االله بياناً اليوم الخميس نعى فيه أحد عناصره الذي قتل بعد استهداف سيارته بمسيرة في النبطية جنوب لبنان. ووفق البيان فإن القتيل هو محمد علي ناصر فران المعروف بـ"ناصر"، أستاذ في مادة الفيزياء، وهو مواليد عام ١٩٨٩ من بلدة النبطية في جنوب لبنان.

منذ اندلاع الحرب على الجبهة الشمالية في الثامن من آب/أغسطس، بلغت حصيلة قتلى التنظيم 313 شخصًا.

وتحدثت تقارير لبنانية في وقت سابق من نهار اليوم الخميس عن جهود إخماد الحريق الذي اندلع في السيارة إثر هجوم لسلاح الجو الإسرائيلي على السيارة في منطقة كفر دجال قضاء النبطية.

https://twitter.com/i/web/status/1793521451557118098