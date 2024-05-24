تأخير عملية جباليا: معارضة سموتريتش وتأثيرها على الخطة العسكرية

تعتبر عملية الجيش الإسرائيلي في جباليا إحدى العمليات الرئيسية في الحرب الجارية، حيث تعد المدينة أحد معاقل حماس الأساسية في قطاع غزة. على الرغم من التخطيط للهجوم قبل أسبوعين، إلا أن العملية تأخرت لبضعة أيام بسبب معارضة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وفقاً لمسؤولين كبيرين، أحدهما من المؤسسة الأمنية، علم سموتريتش بخطة الهجوم على جباليا قبل بدء العملية في رفح. وأبدى مخاوفه من أن تكون جباليا محاولة لتجنب التسلل إلى رفح، مما دفعه لطرح الأمر مع رئيس الوزراء، وهو ما أثار دهشة الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية وأدى إلى تأخير العملية.

بدلاً من البدء في إخلاء السكان قبل أسبوعين، اضطر الجيش الإسرائيلي إلى انتظار الموافقة لدخول جباليا، والتي جاءت فقط مع بدء العملية في رفح. هذا التأخير أدى إلى تغيير في الجدول الزمني للعمليات العسكرية.