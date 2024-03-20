رئيس الأركان في تقييم داخل "الشفاء": نستهدف كبار المسؤولين بما يخدم الضغط في المفاوضات

أجرى رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي تقييما للوضع في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، حيث قال للقادة: "حتى الآن النتائج جيدة، لكننا نستهدف كبار المسؤولين"، في إشارة إلى مروان عيسى قبل نحو أسبوعين وسلسلة الاعتقالات على رأسها كبار المسؤولين على غرار محمد القواسمي وخالد البطش وإن لم يتم تأكيد اعتقال هذا الأخير.

وتابع هليفي: "من المهم جدًا الضغط على حماس وهذا مهم أيضًا بالنسبة للمفاوضات. نحن نخدم أمرين هنا إلحاق ضرر كبير بحماس وتفكيكها، وقتل القيادة العسكرية، وإلإضرار بالقيادة المدنية، والمس بالناشطين، وعدم السماح لمثل هذا المكان بمزاولة السيطرة وبالإضافة نحن نخدم تكثيف الضغط في سياق المفاوضات".