مسؤول لـi24NEWS: "هناك محاولة للمضي قدمًا في صفقة الرهائن خلال الـ24 ساعة القادمة"

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قال مسؤول مطلع لـi24NEWS اليوم (الأحد) إن "هناك محاولة لتحقيق تقدم في محادثات صفقة الرهائن خلال الـ24 ساعة المقبلة".

وصل وفد إسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم لدفع محادثات صفقة تبادل الأسرى. ويضم الوفد منسق شؤون الأسرى والمفقودين، غال هيرش، ومسؤولًا رفيع المستوى في جهاز الأمن العام (الشاباك)، والمستشار السياسي لرئيس الحكومة الإسرائيلية، أوفير فالك، ومسؤولين آخرين من الجيش الإسرائيلي والموساد وجهاز الأمن العام (الشاباك).

وأوضحت إسرائيل أمس أن هناك أجزاءً من رد حماس "غير مقبولة لديها". إلا أن مصدرًا إسرائيليًا صرّح لـ i24NEWS أن "إسرائيل تعتقد أن رد حماس يسمح بإبرام صفقة، ولهذا السبب قررت إرسال وفد".

أفاد مسؤول مطلع على تفاصيل المحادثات لـ i24NEWS أن الخلافات بين الطرفين ضئيلة. وأضاف المسؤول: "قد يتم التوصل إلى اتفاق حتى في غضون يوم واحد. الخلافات ليست بتلك الأهمية، فالأمر كله يعتمد على مدى تعنت الطرفين ومدى الضغط الذي سيمارسه الرئيس الأمريكي".

بالإضافة إلى ذلك، سيطلب رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو من الرئيس الأمريكي في اجتماع "الضوء الأخضر" اتخاذ إجراءات ضد أي نشاط إيراني يتعلق بإعادة بناء البرنامج النووي الإيراني. وصرح مصدر إسرائيلي لـ i24NEWS بأن "الهدف هو الحصول على تفويض مماثل لما يحدث في لبنان. أي أنه في حال رصد أي نشاط مشبوه في المواقع النووية، أو الاشتباه في نقل اليورانيوم من الخزانات، فستكون هناك موافقة أمريكية مسبقة على اتخاذ إجراءات ضد هذا النشاط".

وأضاف مسؤول إسرائيلي لـ i24NEWS أن إسرائيل مهتمة بزيادة الضغط على طهران: "نريد فرض عقوبات "العودة السريعة" على إيران لأنها لا تتعاون مع وكالة الطاقة الذرية".