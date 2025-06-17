إسرائيل تغتال رئيس أركان الجيش الإيراني في قلب طهران

قد يعجبك أيضًا -

للمرة الثانية منذ بدء الحرب، اغتال الجيش الإسرائيلي رئيس الأركان الإيراني، القائد العسكري الأعلى للنظام. وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الثلاثاء) مقتل علي شادماني، قائد قيادة الطوارئ في القوات المسلحة، في هجوم على مقر عسكري في طهران.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة تلقاها جهاز الاستخبارات، وفرصةً سانحةً خلال الليل، هاجمت مقاتلات سلاح الجو مقرًا عسكريًا مأهولًا في قلب طهران، وقتلت علي شادماني". وأضاف إن شادماني يعتبر: "القائد العسكري الأعلى، والرجل الأقرب إلى المرشد الإيراني علي خامنئي". وقد شغل منصبه لمدة ثلاثة أيام.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن شادماني كان قائدًا للحرس الثوري والجيش الإيراني: "عُيّن قائدًا للقوات المسلحة الإيرانية بعد اغتيال سلفه، علام علي رشيد، في الضربة الاستباقية للعملية العسكرية الإسرائيلية.

تتولى قيادة طوارئ "خاتم الأنبياء"، التي كان شادماني يقودها، مسؤولية إدارة المعارك والموافقة على خطط إطلاق النار الإيرانية. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه "من خلال مناصبه المختلفة، أثّر بشكل مباشر على خطط إطلاق النار الإيرانية لضرب دولة إسرائيل".

وأفاد البيان أيضًا أنه "قبل اغتيال سلفه، شغل شادماني منصب نائب قائد قيادة طوارئ "خاتم الأنبياء" ورئيسًا لقسم العمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة".

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال صباح اليوم أن خامنئي وكبار مستشاريه "لم يتوقعوا" أن تنفذ إسرائيل هجمات بهذا الحجم. وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لزملائه الدبلوماسيين بأن الرئيس ترامب والمبعوث الخاص ويتكوف كذبا عليهما وأوهماهما بأن التفاوض على اتفاق نووي سيمنع هجومًا إسرائيليًا.