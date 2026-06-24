تقرير: إسرائيل ولبنان تناقشان تسليم أراضٍ احتلت خلال القتال ضد حزب الله
وفقاً لرويترز، فرق المفاوضات بواشنطن تناقش إمكانية نقل السيطرة على المنطقة جنوب لبنان للجيش اللبناني • رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الرقابة على البرنامج النووي ستُستأنف قريباً • تحديثات مستمرة
وكالة رويترز للأنباء أفادت هذا الصباح (الأربعاء) بأن إسرائيل ولبنان يناقشان إمكانية تسليم مناطق احتُلت في القتال ضد حزب الله إلى الجيش اللبناني، وبذلك تحقيق انسحاب جزئي فعلي. رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الرقابة النووية ستُستأنف قريبًا، والأولوية القصوى هي التحقق من موقع اليورانيوم المخصب.
بت مباشر
مسؤول إيراني: مذكرة التفاهم تحولت إلى "إعلان هزيمة للولايات المتحدة"
قال محمد باقر قاليباف إن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في لبنان يمثلان بالنسبة لطهران أهمية لا تقل عن وقف الحرب وإنهاء التصعيد المتعلق بإيران، في إشارة إلى الترابط بين الملفات الإقليمية من وجهة النظر الإيرانية.
وأضاف قاليباف أن ما وصفه بـ"مذكرة تفاهم إسلام آباد" تحول إلى "إعلان عن هزيمة الولايات المتحدة"، معتبرًا أن نتائج التفاهمات الأخيرة تعكس تغيرًا في موازين القوى السياسية والإقليمية.
باكستان: استئناف المحادثات الفنية بين إيران والولايات المتحدة الأسبوع المقبل بوساطة مشتركة
أعلنت باكستان أن المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران ستُستأنف خلال الأسبوع المقبل، ضمن مسار تفاوضي يجري بوساطة مشتركة بين باكستان وقطر.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، خلال مؤتمر صحفي، إن الجولة المقبلة ستشمل اجتماعات فنية بمشاركة خبراء من الجانبين، بهدف مناقشة الملفات التقنية المرتبطة بمسار التفاوض بين واشنطن وطهران.
ويأتي الإعلان في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى الحفاظ على قنوات التواصل بين الطرفين، وسط متابعة دولية لمسار المفاوضات وتداعياته على الملفات الإقليمية والنووية.
وزير الخارجية الإيراني يتحدث مع مسؤول في حماس: "أثرنا قضية الاعتداءات على غزة في المفاوضات"
أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي تحدث هاتفياً مع مسؤول حماس باسم نعيم، وأبلغه بأن "الفريق الإيراني المفاوض سيثير قضية الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على غزة، والانتهاكات المتواصلة، واستمرار الإبادة الجماعية".
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير أربع منصات لإطلاق الصواريخ في غزة أُنشئت خلال وقف إطلاق النار
تقرير رويترز: تشمل المحادثات في لبنان مناقشة اقتراح تدعمه الولايات المتحدة، والذي بموجبه ستقوم إسرائيل بنقل الأراضي التي احتلتها خلال القتال ضد حزب الله إلى الجيش اللبناني، وهي خطوة من شأنها أن تؤدي فعلياً إلى انسحاب جزئي.
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: سيتم تجديد عمليات التفتيش النووي قريباً، والأولوية القصوى هي التحقق من موقع اليورانيوم المخصب