مسؤول إيراني: مذكرة التفاهم تحولت إلى "إعلان هزيمة للولايات المتحدة"

قال محمد باقر قاليباف إن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في لبنان يمثلان بالنسبة لطهران أهمية لا تقل عن وقف الحرب وإنهاء التصعيد المتعلق بإيران، في إشارة إلى الترابط بين الملفات الإقليمية من وجهة النظر الإيرانية.

وأضاف قاليباف أن ما وصفه بـ"مذكرة تفاهم إسلام آباد" تحول إلى "إعلان عن هزيمة الولايات المتحدة"، معتبرًا أن نتائج التفاهمات الأخيرة تعكس تغيرًا في موازين القوى السياسية والإقليمية.