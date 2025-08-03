الأردن يدين حملات التحريض والاعتداءات المتواصلة ضد بعثاته الديبلوماسية

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ادانت وزارة الخارجية الأردنية السبت بما وصفته "بحملات التحريض المتواصلة على الأردن ودوره المتواصل بتقديم المساعدات الإنسانية الى الشعب الفلسطيني في غزة، والتي شملت سلسلة من الاعتداءات على مقرات السفارات والبعثات الديبلوماسية في الخارج".

وأكد المتحدث باسم الوزارة أن"مواقف الأردن التاريخية الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف وجهوده من أجل إنهاء العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان لن تطال منها حملات التشويه المُمنهَجة ومن يقف وراءها".

وأوضح البيان أن الوزارة تواصلت مع وزارات خارجية الدول التي وقعت فيها هذه الاعتداءات وسفراءها المعتمدين في المملكة وطالبتهم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الحماية الكافية للبعثات الديبلوماسية الأردنية بموجب التزام الدول بموجب أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. مؤكدا على أن الوزارة تتابع هذه الاعتداءات مع الجهات المعنية لضمان محاسبة مرتكبيها ومنع تكرارها.