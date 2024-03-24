الرئيس الفرنسي يعبر عن معارضته الشديدة لعملية في رفح "والتهجير القسري جريمة حرب"

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مكالمة هاتفية اليوم مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وبعد أن أعرب عن تضامنه مع الشعب الإسرائيلي في مواجهة هجوم حماس وقال إن الإفراج عن المختطفين يشكل أولوية مطلقة لفرنسا، كرر ماكرون دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وأعرب عن قلقه إزاء العمليات الإسرائيلية في مجمع الشفاء الطبي.

وكرر ماكرون معارضته الحازمة لعملية عسكرية في رفح. وذكر أن "التهجير القسري للسكان يشكل جريمة حرب وفقا للقانون الدولي"، وأن مستقبل غزة يقع في إطار الدولة الفلسطينية تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية.

وبحسب بيان الرئاسة الفرنسية :"ناقش الجانبان الوضع الإنساني غير المقبول في غزة والحاجة الملحة لجلب مساعدات ضخمة بسبب الخطر المباشر المتمثل في المجاعة وحرمان سكان غزة من الأمور الأساسية". وأصر ماكرون على الطلب بأن "تقوم إسرائيل بفتح جميع نقاط العبور إلى قطاع غزة فورا ودون قيد أو شرط، وخاصة معبر كارني، مع وجود طريق بري مباشر من الأردن وميناء أشدود".

وذكر البيان أنه "يجب أن يتم تحديد عدد الشاحنات بطريقة شفافة بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وفرنسا مستعدة لتعاون مضاعف في هذا السياق. ودعا ماكرون خلال شهر رمضان إلى منع أي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد الأوضاع في القدس والضفة الغربية. ودعا إلى الحفاظ على الوضع التاريخي للأماكن المقدسة في القدس. وأدان بشدة الإعلانات الإسرائيلية الأخيرة بشأن المستوطنات التي تتعارض مع القانون الدولي". وذكر ماكرون وفقا للبيان :"أن فرنسا وأوروبا اتخذتا خطوات أولية ضد المستوطنين المتورطين بأعمال عنف ضد الفلسطينيين، وتعتزم فرنسا اتخاذ المزيد من الخطوات بالتنسيق مع شركائها".

وأبلغ ماكرون نتنياهو نية فرنسا تقديم مقترح إلى مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، من شأنه أن يضع الأسس لحل دائم للصراع. ويظل حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي يلبي احتياجات إسرائيل الأمنية والتطلعات المشروعة للفلسطينيين. ويتطلب إنشاء دولة فلسطينية تشمل غزة، وتجنيد طوعي وشجاع للزعماء السياسيين الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل السلام.

وشدد ماكرون على ضرورة التحرك نحو الحل الدبلوماسي ومنع أي تصعيد بين إسرائيل ولبنان. من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701. من جانبها ستواصل فرنسا نقل رسائل ضبط النفس إلى اللاعبين الإقليميين، بما في ذلك إيران، من أجل منع اشتعال الأزمة في المنطقة.