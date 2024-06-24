عائلات الرهائن الإسرائيليين تنشر فيديو يوثق اختطاف حماس لأبنائهم: هيرش غولدبرغ بولين وأور ليفي وإيليا كوهين

قام مقر منتدى عائلات الرهائن بنشر لقطات جديدة مساء اليوم الإثنين، لفيديو يوثق الهجوم الدموي الذي أسفر عن اختطاف إيليا كوهين وهيرش غولدبرغ بولين وأور ليفي في 7 أكتوبر، بموافقة ذوي الرهائن أنفسهم.

يتكون الفيديو من ثلاثة أجزاء، سُمح في وقت سابق نشر الجزءين الأولين منه، ووافق الجيش الإسرائيلي مؤخرًا على نشر الجزء الثالث.

في الجزء الأول، يظهر مسلحو حماس وهم يهاجمون الموقع الذي كان يختبئ فيه الرهائن بعد الهجوم على مهرجان نوفا الموسيقي، وهو موقع يشار إليه الآن باسم "ملجأ الموت" بسبب سقوط العديد من الضحايا هناك. وتُظهر اللقطات مسلحا يطلق النار بشكل متكرر على الملجأ ببندقية.

ويظهر المقطع الثاني الرهائن الثلاثة، جرحى ومغطين بالدماء، ويتم تحميلهم بالقوة في الجزء الخلفي من شاحنة صغيرة.

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يصور الجزء الثالث الذي تم السماح بنشره مساء اليوم، رحلة العودة إلى غزة مع الرهائن. خلال عودتهم، شوهد المسلحون وهم يحتفلون بما أنجزوه، وهتف أحدهم "الله أكبر". في مرحلة ما، شوهد آخر وهو يمسك برأس هيرش غولدبرغ بولين من شعره.

وأدان منتدى أهالي الرهائن والمفقودين في بيان له الوضع المستمر في إشارة إلى ترك الرهائن في غزة منذ ذلك الحين: "هذا الفيديو هو إدانة شديدة للتخلي المستمر عن الرهائن منذ 262 يومًا".