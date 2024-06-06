الحوثيون: تمت مهاجمة 3 سفن تحمل معدات عسكرية وهي في طريقها إلى حيفا

قال المتحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع اليوم الخميس إن الجماعة أعلنت مسؤوليتها عن تنفيذ هجومين على سفينتين تحملان معدات عسكرية إلى ميناء حيفا شمال إسرائيل. ووفقا لبيان الجماعة فقد استهدف الحوثيون ثلاث سفن في عمليتين عسكريتين مختلفتين، بالتعاون مع المقاومة الإسلامية في العراق، والمدعومة بدورها من إيران.

واستخدموا "طائرات متعددة بدون طيار"، في إطار عملياتهم الهجومية المستمرة ضد إسرائيل وحلفائها الغربيين والشحن الدولي عبر البحر الأحمر، في سياق الحرب في غزة.

وقال سريع إن "عملية ميناء حيفا المشتركة تأتي ردا على مجازر العدو الإسرائيلي في منطقة رفح، وعلى العدو الإسرائيلي أن يتوقع المزيد من العمليات النوعية المشتركة خلال الفترة المقبلة حتى يتوقف عدوانه الإجرامي الغاشم ويرفع حصاره عن إخواننا في قطاع غزة".

في المقابل، نفى الجيش الإسرائيلي ما ذكره الحوثيون في اليمن بأنهم هاجموا مع جماعة مسلحة عراقية سفناً في ميناء حيفا بشمال إسرائيل. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيتر ليرنر: "هذا ليس صحيحاً".