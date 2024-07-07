تغطية متواصلة|| حزب الله يعلن مسؤوليته عن إطلاق وابل كثيف تجاه شمال إسرائيل، المصاب بصورة خطيرة جراء الضربات مواطن أمريكي
يتعلق الأمر بزيادة مدى إطلاق النار - على خلفية اغتيال مسؤول كبير في حزب الله. يؤكد الجيش الإسرائيلي: "تم اكتشاف 20 عملية إطلاق نار عبرت من الأراضي اللبنانية إلى منطقة الجليل"
اليوم الـ 275 للحرب: في الخلفية يوم التشويشات الذي يصادف مرور تسعة أشهر على الحرب في قطاع غزة، هذا الصباح (الأحد) إطلاق النار على البلدات الشمالية - حيث أطلق حزب الله وابلًا كثيفًا على منطقة إصبع الجليل والجليل الأسفل. تقرير عن إصابة شخص بجروح خطيرة جراء شظايا. الحديث يدور عن زيادة مدى إطلاق النار، على خلفية القضاء على مسؤول كبير في حزب الله أمس. وفي وقت سابق من الليلة: أفادت تقارير في قطر أن وفدا إسرائيليا سيصل إلى القاهرة يوم الاثنين لبحث إمكانية استئناف المفاوضات بشأن الصفقة.
نتنياهو: العملية في رفح أوصلت حماس إلى الاتفاق، وهو متمسك بشدة بالمبادئ التي تم الاتفاق عليها
علق ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على المفاوضات مع حماس وقال إن "استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في رفح هو ما دفع حماس إلى الدخول في المفاوضات. يواصل رئيس الحكومة تمسكه بثبات بالمبادئ التي اتفقت عليها إسرائيل بالفعل - أي اتفاق سيسمح لإسرائيل بالعودة والقتال حتى تتحقق جميع أهداف الحرب، ولن يُسمح بتهريب الأسلحة إلى حماس من الحدود المصرية، ولن يُسمح لآلاف الإرهابيين المسلحين بالتوجه إلى شمال قطاع غزة، وستعمل إسرائيل على زيادة عدد المختطفين الأحياء الذين ستتم إعادتهم من الأسر". كما أضاف أن "الخطوط العريضة التي تم الاتفاق عليها ونالت مباركة الرئيس بايدن ستتييح إعادة المختطفين دون الإضرار بالأهداف الأخرى للحرب".
إصابة مواطن أمريكي بجروح خطيرة جراء سقوط صاروخ مضاد للدبابات في الجليل الغربي
الشخص الذي أصيب بجروح خطيرة جراء سقوط صاروخ مضاد للدبابات في بلدة زرعيت في الجليل الغربي هو مواطن أمريكي، وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد صرح في وقت سابق أن الشخص الآخر الذي أصيب جراء إطلاق النار هو جندي وحالته طفيفة . وأصيب مواطن إسرائيلي آخر بجروح طفيفة.
الحكومة الإسرائيلية تمدد إقامة الإسرائيليين الذي تم إجلائهم من الشمال والجنوب حتى 31 أغسطس المقبل
وافقت الحكومة خلال جلسة الحكومة على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتمديد فترة الإخلاء لسكان البلدات القريبة من الحدود في الجنوب والشمال، حتى 31 أغسطس.
إيران: انقلاب سفينة حربية أثناء أعمال الإصلاح
انقلبت البارجة الإيرانية "سهند" أثناء أعمال إصلاح في ميناء مدينة بندر عباس جنوبي البلاد على شواطئ مضيق هرمز. وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، التي أشارت إلى أن "السفينة فقدت توازنها بسبب تسرب المياه. ولحسن الحظ، سرعان ما عادت السفينة إلى الاستقرار". كما أفادت التقارير أن عدة أشخاص نُقلوا إلى المستشفيات مصابين بجروح طفيفة. وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الناطقة بالعربية، أن السفينة تعرضت لحادث.
https://x.com/i/web/status/1809955920417362300
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تقارير: اغتيال عضو بارز في حكومة حماس في مدينة غزة
قُتل العضو البارز في حكومة حماس، المهندس إيهاب الغصين، في غارة جوية للجيش الإسرائيلي وسط قطاع غزة، حسبما أفادت الشبكة الإعلامية التابعة للحركة، والتي ذكرت أنه كان يشغل منصب وكيل وزارة العمل في قطاع غزة، كما أفادت خدمات الطوارئ في قطاع غزة أنه قُتل مع ثلاثة أشخاص آخرين.
جهود إخماد الحرائق في الجليل: 10 فرق إطفاء و6 طائرات تعمل في المنطقة
لا تزال العديد من فرق الإطفاء تعمل على احتواء انتشار الحرائق التي اندلعت نتيجة ضربات في مناطق مفتوحة في الجليل الأسفل، وتركز جهودها في موقعين مهمين، بالقرب من كفر زيتيم وبالقرب من كيبوتس لافي. وتعمل خمس فرق إطفاء وست طائرات ومروحية تابعة للشرطة على إخماد حريق بالقرب من قرية الزيتون.
الاتحاد الأوروبي يعترض طائرتين مسيرتين للحوثيين في خليج عدن
القوة المتعددة الجنسيات التابعة للاتحاد الأوروبي تدمر طائرتين بدون طيار للحوثيين في خليج عدن، باستخدام السفينة الحربية اليونانية "باسارا".
أهالي المختطفين يحتجون قرب اجتماع الحكومة: "يثقون بكم"
خرجت عائلات المختطفين إلى مظاهرة بالقرب من جلسة الحكومة، لدعم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزراء الحكومة المؤيدين لصفقة عودة المختطفين. وصلت إيلا ابنة أوهاد بن عامي، ويردين، أخت رومي جونين، وشاي وجيل ديكمان، أبناء عمومة كرمل جات، مع صور عائلاتهم، والذين وصلوا مع لافتة "إنهم يثقون بك".
القصف على الجليل الأسفل: إطلاق 20 صاروخًا، تم اعتراض بعضها بنجاح
بعد التخذيرات والصفارات التي تم تشغيلها في الجليل الأسفل، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن 20 صاروخا عبرت الأراضي اللبنانية، وعلى حد قوله، تم اعتراض بعضها بنجاح من قبل منظومة الدفاع الجوي فيما يتعلق بالإنذار الذي تم تفعيله في وقت من ساعات الصباح المبكرة في راموت نفتالي، نجحت منظومات الدفاع الجوي في اعتراض هدف جوي مشبوه تم تحديده في المنطقة، ولم تقع إصابات أو أضرار، وتم إطلاق التحذير بسبب الخوف من سقوط شظايا الاعتراض.