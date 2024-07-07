نتنياهو: العملية في رفح أوصلت حماس إلى الاتفاق، وهو متمسك بشدة بالمبادئ التي تم الاتفاق عليها

علق ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على المفاوضات مع حماس وقال إن "استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في رفح هو ما دفع حماس إلى الدخول في المفاوضات. يواصل رئيس الحكومة تمسكه بثبات بالمبادئ التي اتفقت عليها إسرائيل بالفعل - أي اتفاق سيسمح لإسرائيل بالعودة والقتال حتى تتحقق جميع أهداف الحرب، ولن يُسمح بتهريب الأسلحة إلى حماس من الحدود المصرية، ولن يُسمح لآلاف الإرهابيين المسلحين بالتوجه إلى شمال قطاع غزة، وستعمل إسرائيل على زيادة عدد المختطفين الأحياء الذين ستتم إعادتهم من الأسر". كما أضاف أن "الخطوط العريضة التي تم الاتفاق عليها ونالت مباركة الرئيس بايدن ستتييح إعادة المختطفين دون الإضرار بالأهداف الأخرى للحرب".