إيران: انقلاب سفينة حربية أثناء أعمال الإصلاح

انقلبت البارجة الإيرانية "سهند" أثناء أعمال إصلاح في ميناء مدينة بندر عباس جنوبي البلاد على شواطئ مضيق هرمز. وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، التي أشارت إلى أن "السفينة فقدت توازنها بسبب تسرب المياه. ولحسن الحظ، سرعان ما عادت السفينة إلى الاستقرار". كما أفادت التقارير أن عدة أشخاص نُقلوا إلى المستشفيات مصابين بجروح طفيفة. وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الناطقة بالعربية، أن السفينة تعرضت لحادث.

https://x.com/i/web/status/1809955920417362300