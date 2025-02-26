ترامب "غاضب" من حماس ويدعي أن المرحلة الثانية من الصفقة بدأت

بعد وقت قصير من الإعلان عن عودة جثامين المختطفين الأربعة إلى إسرائيل، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الأربعاء)، إلى عودتهم المتوقعة، وقال إن "حماس تعتقد أنها تقدم لنا معروفا من خلال إعادة الجثامين الأربعة إلينا، الناس لا يموتون هباء. وفي وقت لاحق، قال ترامب إن المرحلة الثانية من صفقة المختطفين واتفاق وقف إطلاق النار انطلقت. "لقد بدأت المرحلة الثانية، ولكن اليوم تلقينا بعض الأخبار الخطيرة."

وقال ترامب إنه تلقى توجه من عائلة أحد المختطفين الذين قالوا له إن "ابني مات لكن جثمانه بين أيديهم" وطلبوا منه التحرك لإسترداده. وفي وقت لاحق، قال رئيس الولايات المتحدة: "إنها أمور مذهلة، يريدون استرداد الجثامين بقدر ما يريدون استرداد ابنتهم أو ابنهم الأحياء".

Hostages an d Missing Families Forum

وكما ذكرنا، فقد أعلنت عائلات المختطفين شلومو منصور وتساحي عيدان وإيتسيك إلغرت، في وقت سابق من مساء اليوم، عن تيليغهم أنه سيتم إعادة جثثهم إلى إسرائيل الليلة لدفنها. أُبلغت عائلتا إلجارت وعيدان بوفاة أبنائهم. في حين أُبلغت عائلة شلومو منصور قبل نحو أسبوعين بأنه قُتل في أسر حماس.