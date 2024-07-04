مصدر سياسي: نتنياهو وافق على إرسال الوفد المفاوض بشأن صفقة المختطفين

قال مسؤول سياسي، اليوم (الخميس)، إنه بعد مناقشة أولية جرت، وافق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على إرسال الوفد المفاوض بشأن المختطفين.

كما ورد من المصدر نفسه أن "رئيس الحكومة نتنياهو أكد مجددا أن الحرب لن تنتهي إلا بعد تحقيق جميع أهدافها - وليس قبل لحظة واحدة".

وبعد يوم من رد حماس على الصفقة، يسود في إسرائيل تفاؤل واعتقاد أن التوصل الى صفقة مختطفين سيكون في غضون أسبوعين أو ثلاثة هو أمر ممكن لكنه ليس سهلا.

وتم تعريف الإجابة من قبل أطراف مختلفة بأنها "الأفضل حتى الآن"، وقال مسؤول إسرائيلي إن حماس لم تطلب انسحابا إسرائيليا كاملا في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار وصفقة التبادل، التي ستستمر ستة أسابيع. الاتفاق الذي يتشكل يحافظ عمليا لإسرائيل على إمكانية العودة الى الحرب، في حال لم يتم التوصل بالمرحلة الأولى على تفاهمات تقود للمرحلة الثانية.