كاميرون وبلينكن :"حماس تلقت عرضا سخيا جدا في إطار صفقة المختطفين ووقف إطلاق النار في غزة"

تطرق وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الى العرض الذي قدم الى حماس والذي يشمل 40 يوما لوقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن المختطفين، ووفقا لكاميرون فإن عدد السجناء الأمنيين الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار الصفقة يمكن أن يصل الى آلاف.

وصرح كاميرون خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي في الرياض، الى جانب وزراء خارجية الولايات المتحدة ، فرنسا ودول عربية "هذا عرض سخي جدا". وأضاف كاميرون :"أنا أعتقد أن قيادة حماس والمسؤولين عن هجوم السابع من أكتوبر يجب أن يغادروا غزة لإتاحة أفق سياسي لحل الدولتين".

وصرح وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن بوقت سابق بخصوص الصفقة وقال إن "حماس تلقت عرضا إسرائيليا سخيا للغاية" للتوصل الى صفقة مختطفين مقابل وقف إطلاق النار. وقال "آمل أن تتخذ حماس القرار الصحيح".

وتابع "يوجد مسارين يمكن التقدم من خلالهما حاليا، مسار دائرة العنف التي لا تنتهي أو مسار لمنطقة أكثر تكاملا يتحد صد التهديد المشترك من قبل ايران, الطريقة الأفضل لهزيمة ايران وحماس هي أن يكون لإسرائيل تطبيع مع كل دولة في المنطقة وأن تتحقق رؤية الدولة الفلسطينية".

ويشار الى أن مسؤول في حماس صرح خلال مقابلة مع الوكالة الفرنسية أمس وقال إن "اتفاق الصفقة عرض أمامهم ولا توجد معيقات كبيرة أمامها".