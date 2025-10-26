غارة تقتل القيادي البارز في حزب الله علي حسين الموسوي

استهدفت إسرائيل، الأحد، قياديًا بارزًا في حزب الله وعضوًا سابقًا بالحرس الثوري الإيراني، في غارة جوية بمنطقة البقاع شرقي لبنان، ما أسفر عن مقتله، إلى جانب عنصر آخر من الحزب جنوب البلاد والذي استهدفته في غارة أخرى.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أن القتيل الأول هو علي حسين الموسوي، الذي لعب دورًا محوريًا في تهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان وتعزيز القدرات العسكرية لحزب الله خلال العام الأخير.

فيما ذكرت مصادر عربية أن الموسوي كان قياديًا بارزًا خلال الحرب السورية وتولى مسؤوليات أمنية وعسكرية بعد انهيار نظام الأسد، كما درس الطب في طهران ونجا من محاولة اغتيال قبل ثلاثة أشهر.

أما القتيل الثاني فهو عبد محمود السيد، الممثل المحلي لحزب الله في منطقة البياضة جنوب لبنان، والمسؤول عن التنسيق بين الحزب وسكان المنطقة في الشؤون الاقتصادية والعسكرية، وساهم في إعادة بناء القدرات العسكرية للحزب.

في بيان رسمي، أكد الجيش الإسرائيلي أن "نشاطات الموسوي والسيد تشكل خرقًا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان"، مشيرًا إلى أن العملية تمت بمتابعة وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وأن الجيش سيواصل العمل لإزالة أي تهديد للأمن الإسرائيلي.