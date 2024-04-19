مسؤول أمريكي كبير: إسرائيل هاجمت رادارًا يستخدم كجزء من النظام الدفاعي لمنشأة نطنز النووية

كشف تقرير نشرته شبكة ABC تناول طبيعة الهجوم على أصفهان في وقت مبكر من يوم الجمعة عن قيام إسرائيل بمهاجمة رادار يُستخدم كجزء من النظام الدفاعي لمنشأة نطنز النووية في إيران. ووفقا للتقرير فإن الهجوم المنسوب إلى إسرائيل اشتمل على إطلاق ثلاثة صواريخ من طائرات حربية إسرائيلية حلقت خارج المجال الجوي الإيراني.

وأكد مسؤولان أمنيان إسرائيليان لصحيفة نيويورك تايمز أن إسرائيل هاجمت إيران. وذلك رداً على الهجوم الصاروخي الإيراني قبل نحو أسبوع. وبدأت التقارير حول ذلك في الشبكات الأمريكية والإيرانية، التي أفادت بأن "الصواريخ الإسرائيلية أصابت إيران". من جانبها، أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، بسماع دوي انفجار شمال غرب مدينة أصفهان، بالقرب من قاعدة للقوات الجوية الإيرانية. ونادرا ما تعلن إيران عن حجم الأضرار، حتى أن وسائل الإعلام المحلية زعمت أن المنشآت النووية في أصفهان لم تتضرر وأنها "آمنة تماما".

AP Photo/Vahid Salemi

وجاء في هيئة البث الرسمية أن واشنطن بوست نقلت عن مصدر إسرائيلي قوله: "نفذ جيش الدفاع الإسرائيلي غارة جوية داخل إيران ردا على وابل إيراني من الصواريخ والطائرات بدون طيار أطلقت على إسرائيل". وأضاف المصدر نفسه، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الهجوم كان يهدف إلى إرسال إشارة إلى إيران بأن "إسرائيل لديها القدرة على الهجوم داخل البلاد".

وقال مسؤول إيراني كبير إن الدفاعات الجوية للبلاد أسقطت بنجاح عددًا من "الأجسام الصغيرة" ونُقل عن وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية قولها: "تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي للبلاد في عدة مناطق" ونفى وقوع أي انفجارات في مناطق أخرى من البلاد باستثناء أصفهان.

وبحسب ثلاثة مصادر إيرانية لصحيفة نيويورك تايمز، فإن الهجوم أصاب قاعدة جوية عسكرية بالقرب من مدينة أصفهان. وقيل أيضًا إن الهجوم شمل طائرات مسيرة صغيرة ربما تم إطلاقها من داخل إيران، ولم ترصد أنظمة الرادار طائرات مجهولة الهوية دخلت المجال الجوي الإيراني. وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز: "لا توجد خطة للرد الفوري، وليس من الواضح من المسؤول عن الهجوم".