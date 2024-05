التغطية متواصلة: أنباء في قطاع غزة عن عملية إخلاء مستشفى في رفح، وقصف شرق المدينة

الجيش الإسرائيلي يقول إنه ضرب أهدافا لحزب الله خلال الليل في 6 مناطق بجنوب لبنان

قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ضربات ضد مواقع حزب الله في ست مناطق مختلفة بجنوب لبنان خلال الليل، في أعقاب هجمات متكررة من قبل الجماعة.

وقال الجيش إن الطائرات المقاتلة قصفت المباني التي يستخدمها حزب الله في كفركلا وعيتا الشعب والخيام ومارون الراس.

https://twitter.com/i/web/status/1788065716245041609