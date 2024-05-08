التغطية متواصلة: أنباء في قطاع غزة عن عملية إخلاء مستشفى في رفح، وقصف شرق المدينة

أفادت التقارير الواردة في قطاع غزة أن مستشفى أبو يوسف النجار في رفح تم إخلاءه بالكامل. وفي قطاع غزة، وردت أنباء عن وقوع تفجيرات في حي الجنينة شرق المدينة.

وأعلنت كتائب "القسام"، الذراع العسكرية لحركة حماس، أنها تجري تبادلا لإطلاق النار مع قوات الجيش الإسرائيلي شرق المدينة

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