التغطية متواصلة: أنباء في قطاع غزة عن عملية إخلاء مستشفى في رفح، وقصف شرق المدينة
وأعلنت كتائب "القسام"، الذراع العسكرية لحركة حماس، أنها تجري تبادلا لإطلاق النار مع قوات الجيش الإسرائيلي شرق المدينة
أفادت التقارير الواردة في قطاع غزة أن مستشفى أبو يوسف النجار في رفح تم إخلاءه بالكامل. وفي قطاع غزة، وردت أنباء عن وقوع تفجيرات في حي الجنينة شرق المدينة.
وأعلنت كتائب "القسام"، الذراع العسكرية لحركة حماس، أنها تجري تبادلا لإطلاق النار مع قوات الجيش الإسرائيلي شرق المدينة
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الداخلية المصرية تعتبر إطلاق النار على رجل أعمال يهودي عملا إجراميا
بعد أنباء عن مقتل رجل أعمال يهودي إسرائيلي كندي بالرصاص أمس في مدينة الإسكندرية المصرية، تقول وزارة الداخلية المصرية إن “رجل أعمال كندي مقيم بشكل دائم في البلاد تعرض لحادث إطلاق نار إجرامي” في المدينة.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أمس أن الحادث يشتبه بأنه جريمة قتل.
وذكر بيان الوزارة أن التحقيق جار مع تشكيل فريق لمعرفة ملابسات الحادث.
الجيش الإسرائيلي يقول إنه ضرب أهدافا لحزب الله خلال الليل في 6 مناطق بجنوب لبنان
قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ضربات ضد مواقع حزب الله في ست مناطق مختلفة بجنوب لبنان خلال الليل، في أعقاب هجمات متكررة من قبل الجماعة.
وقال الجيش إن الطائرات المقاتلة قصفت المباني التي يستخدمها حزب الله في كفركلا وعيتا الشعب والخيام ومارون الراس.
https://twitter.com/i/web/status/1788065716245041609
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الولايات المتحدة تؤكد أنها تعرقل نقل القنابل خشية أن تستخدمها إسرائيل في رفح
أكدت إدارة بايدن التقارير التي تفيد بأنها احتجزت الأسبوع الماضي شحنة من القنابل زنة 2000 و500 رطل تخشى أن تستخدمها إسرائيل في عملية برية كبيرة في رفح.
وهذه هي المرة الأولى منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول التي تحتجز فيها الولايات المتحدة شحنة أسلحة كانت مخصصة لإسرائيل.
وتعارض واشنطن بشدة شن هجوم كبير على مدينة غزة الجنوبية، مقتنعة بأنه لا توجد وسيلة أمام إسرائيل لشن هجوم بطريقة تضمن سلامة أكثر من مليون فلسطيني يحتمون هناك.
الجيش الأمريكي يقول إن الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا ثلاث طائرات مسيرة؛ ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار
قال الجيش الأمريكي إن المسلحين الحوثيين أطلقوا ثلاث “أنظمة جوية غير مأهولة” من اليمن، لكنهم لم يتسببوا في وقوع إصابات أو أضرار.
وقالت القيادة المركزية في بيان إن سفينة تابعة للتحالف اشتبكت بنجاح مع طائرة بدون طيار، واشتبكت قوات القيادة المركزية الأمريكية بنجاح مع الطائرة بدون طيار الثانية، وتحطمت الطائرة بدون طيار الأخيرة في خليج عدن.