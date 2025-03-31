الكشف عن المقترح الإسرائيلي المضاد للتوصل الى اتفاق: الخطوط العريضة

بعد الإعلان عن إخلاء سكان رفح، يكشف مراسل i24NEWS السياسي جاي عزريئيل عن العرض الإسرائيلي المضاد الذي أُرسل للوسطاء للإفراج عن المختطفين. إسرائيل تخطط لزيادة الضغوط على حماس لحملها على الموافقة على الاتفاق. وتكهنات بإمكانية توقيع الاتفاق قبل عيد الفصح.

قررت إسرائيل اتباع استراتيجية سياسة الضغط الأقصى - وهذه ليست سوى البداية على ما أفاد مصدر أمني رفيع المستوى، الذي أضاف أن التطور الأبرز في سياق المفاوضات هو الإعلان عن إخلاء سكان رفح. وفي الوقت نفسه، تشمل نشاطات الجيش الإسرائيلي في الأيام المقبلة توسيعا كبيرا للمناطق الأمنية. ويقوم الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عمليات في الشمال والجنوب والشرق من الجو وعلى الأرض تمهيدا لدخول القوات البرية.

وفي الواقع، سيتم إخلاء السكان، وسيتم اعتبار أي شخص يبقى في المنطقة عدواً. هكذا في الواقع، ستخسر حماس أيضاً إنجاز العودة إلى شمال قطاع غزة. الهدف من كل هذه التحركات هو الضغط من أجل البدء بصفقة لإطلاق سراح الرهائن وبالتالي هزيمة حماس، ولكن ما سيحدث في الأيام المقبلة ليس العملية الكبرى بعد.

ترى إسرائيل بوجوب إخلاء المناطق التي من المقرر أن تصبح مسرح عمليات عسكرية، ليتسنى استخدام القوة هناك. وقال مصدر أمني كبير لـi24NEWS إنه يجري التخطيط لعملية قوية يُأمل منها أن تخلق زخمًا يسهم في إطلاق سراح الرهائن كمحطة أخيرة ومهمة قبل أن تفتح أبواب الجحيم. ويعترف المسؤول الكبير بأن حماس في الواقع لم تُهزم بعد، ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به بشأن قضية الأنفاق، ولكن إذا استجابت للمطالب الإسرائيلية فإن العملية ستتوقف.

IDF Spokesperson

قدمت إسرائيل يوم السبت اقتراحها المضاد للاقتراح المصري، والآن تتكشف مطالبها في المفاوضات: مطلب مخطط ويتكوف أ، أي عشرة رهائن بالإضافة إلى عيدان ألكسندر في اليوم الأول مقابل وقف إطلاق النار لمدة 40 يومًا - وهذا بالتنسيق مع الأميركيين. وبحسب الخطة المذكورة، يتعين على حماس في اليوم الخامس تقديم معلومات كاملة عن حالة جميع الرهائن (بما في ذلك قائمة مفصلة بأسمائهم). وفي اليوم العاشر إطلاق سراح جثث 16 رهينة (وهو ما يقدر بنصف عدد غير الأحياء من الرهائن).

كما ستجرى خلال أيام الهدنة مفاوضات حول "اليوم التالي" - بما في ذلك المنطقة الأمنية، وتجريد قطاع غزة من السلاح، وما إلى ذلك. إن نية إسرائيل هي التوصل إلى اتفاق شامل، إلا أن إسرائيل لن تلتزم بإنهاء الحرب. ولن يحدث هذا إلا إذا تمت إعادة جميع الرهائن، والتوصل إلى اتفاق بشأن نزع السلاح من القطاع، ونفي كبار قادة حماس.

IDF spokesperson

وصرح المسؤول الأمني الكبير بأن "الهدف الآن هو السيطرة على الأراضي وإخلاء السكان من منطقة ستصبح جزءًا من المنطقة الأمنية لدولة إسرائيل. وستكون تلك العملية شديدة القوة". وأضاف أنه "يعارض بشدة التخلي عن المحيط، أي المنطقة الأمنية العازلة التي تفصل القطاع عن البلدات الإسرائيلية المحيطة. التفريط بالمحيط سيكون تصرفا غير مسؤول على الإطلاق. المفهوم الأمني بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول هو أن يقف جيش الدفاع الإسرائيلي بين السكان والحدود".

لكن المسؤول الكبير لا يستبعد إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل عيد الفصح (إذا رضخت حماس لضغوط ومطالب إسرائيل). عندما سُئل عن سبب عدم السعي لاتفاق شامل الآن، تقبل فيه حماس جميع المطالب مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن، أجاب المسؤول الكبير: "هذا لا أساس له من الصحة، برأيي، لن تُفرج حماس عن جميع الرهائن، ولن توافق على نزع سلاحها والتنازل عن الرهائن (التي تتمسك بهم كسلاح) دون دعم سياسي من الولايات المتحدة وضغط عسكري يهدف لإطلاق سراحهم. في الأسبوعين الأخيرين منذ استئناف القتال، شهدنا انقلابًا في هذا الاتجاه، يشمل هجرة السكان والاستيلاء على الأراضي. ولن تتطلب العملية المعنية تعبئة قوات احتياطية خاصة".

IDF spokesperson

وأضاف أن حماس لا تزال تملك القدرة على تنفيذ هجمات، ولذلك يتواجد الجيش الإسرائيلي في المحيط كمنطقة عازلة بين البلدات. نحن في مرحلة ضغط، وهذه ذروة الضغط عليهم. في الأيام المقبلة، ستتضح الأمور أكثر - مدى الضغط الداخلي على السكان. هذا التحرك سيكتمل لاحقا، وقد بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي بالفعل بالتحرك، بما في ذلك إخلاء السكان، وهذا له أهمية كبيرة. هذه العملية ستشتمل على المواجهة".