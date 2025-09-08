الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أربعة جنود في القاء عبوة ناسفة على دبابة غزة

قد يعجبك أيضًا -

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم (الاثنين) مقتل أربعة جنود إسرائيليين في القاء عبوة ناسفة على دبابة في قطاع غزة، والقتلى هم الرقيب عميت أرييه ريغيف، 19 عامًا، والرقيب أوري لاميد، 20 عامًا، والرقيب غادي كوتال، 20 عامًا، وجندي آخر، صباح اليوم في منطقة جباليا، شمال قطاع غزة. وبذلك، يرتفع عدد ضحايا الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب إلى 904.

وقع الحدث بالقرب من الموقع المحصن للكتيبة 50، وبدأ بهجوم على دبابة ميركافا بإطلاق نار وعبوة ناسفة قوية. وخلال المعركة التي اندلعت في الموقع، أصاب الجنود أحد المسلحين، وتمكن اثنان أو ثلاثة منهم من الفرار.

تشير التحقيقات الأولية إلى أن فرقة قتالية من اللواء 401 قد أنهت عملية هجومية في عدة شوارع شمال مدينة غزة. بعد الساعة الخامسة صباحًا بقليل، بدأت القوة بالتقدم نحو الموقع المحصن في جباليا. وعندما عادت قوة الكتيبة 50، التي ضمت أيضًا طاقم الدبابة، من العملية، حوالي الساعة السادسة صباحًا، سُمع دوي انفجار قوي وإطلاق نار على قائد الدبابة.اشتعلت النيران في الدبابة، وقُتل جميع أفراد طاقمها الأربعة.

لاحظ المقاتلون في الموقع المحصن ما يحدث، ورأوا ثلاثة أو أربعة مسلحين يقتربون منها. فتحت القوة النار، وأصابت مسلحا واحدًا على الأقل. استمرت مطاردة المسلحين الفارين خلال هذه الساعات، بنيران كثيفة. ووفقًا لمصدر عسكري، منع رد القوة المسلحين من اختراق الموقع المؤقت.