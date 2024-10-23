تقرير: حماس تتخذ قرارا هاما يتعلق بإدارة شؤونها بعد اغتيال يحيى السنوار

ذكر تقرير لقناة "العربية " السعودية أن حركة حماس قررت تشكيل مجلس قيادة للمنظمة بدلا من تعيين خلفا لزعيمها يحيى السنوار، الذي قتل خلال اشتباك مع الجيش الإسرائيلي الخميس الماضي، وسيواصل المجلس عمله حتى تعيين موعد الانتخابات المقبلة للحركة.

ووفقا للتقرير فإن المجلس القيادي يتكون من رئيس مجلس شورى حماس، محمد درويش، وخالد مشعل، وخليل الحية، وزاهر جبارين، ونزار عوض الله. الخمسة حصلوا على "صلاحيات استراتيجية واسعة بعد اغتيال زعيم حماس تخولهم باتخاذ قرارات مهمة تتعلق بحركة حماس في الداخل والخارج، في ظل مقتل غالبية أعضاء المكتب السياسي وقيادات الحركة المؤسسين".

وأفادت مصادر العربية أن مجلس القيادة تم تشكيله بعد اغتيال إسماعيل هنية وحصل "على مباركة السنوار في حينه، وإنه أوصى باستمرار عمل المجلس لقيادة وإدارة حماس إذا تم اغتياله حتى إجراء انتخابات واختيار قيادات جديدة للحركة".

هذه المصادر أكدت على أن غالبية أعضاء المجلس يتواجدون في قطر، الأمر الذي يسهل عليهم اتخاذ القرارات المتعلقة بمستجدات الأوضاع في ظل تطورات الحرب.