أفاد مراسل i24NEWS باللغة العبرية يانون شالوم ييتاح مساء اليوم (الاثنين) اعتمادا الى مصادر، بأن مواجهة واسعة بين إسرائيل ولبنان يمكن أن تكون الحل وتؤدي إلى تغيير الوضع الأمني شمال إسرائيل - بعد عدة أشهر من ثقة أميركية بإمكانية التوصل إلى اتفاق موقع. في المقابل، لا يزال هناك تحفظ ومخاوف من تصعيد إقليمي مع إيران والحوثيين.

ربما تكون نقطة التحول هي وصول قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا إلى القيادة الشمالية الإسرائيلية الشهر الماضي وحصل على تقييم للوضع. حيث رأى بنفسه الحاجة، وأدرك مدى ضرورة عودة السكان الإسرائيليين إلى منازلهم في منطقة الشمال.

وتسعى إسرائيل من خلال هذه العملية العسكرية الواسعة القضاء على القدرات المضادة للدبابات المحاذية للسياج الحدودي والأنفاق الموجودة في نقاط قريبة من الحدود. ووفقا لمسؤولين يعملون على الوساطة بين الأطراف أن كوريلا أعجب من الخطط وأعرب عن استعداده للمساعدة. القرار بالطبع ليس لدى الجنرال كوريلا، إنما لدى القادة السياسيين الإسرائيليين.