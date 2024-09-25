حزب الله يطلق لأول مرة الصاروخ الباليستي "قادر 1" تجاه تل أبيب، كيف يرتبط اسمه مع إبراهيم عقيل ؟ واليكم أبرز المعلومات عنه

استهدف حزب الله لأول مرة فجر اليوم منطقة تل أبيب وسط إسرائيل باستخدام الصاروخ الباليستي "ٌقادر1" والذي أعلن حزب الله لاحقا عن إطلاقه بحسب زعمه الى "مقر الموساد" في ضواحي تل أبيب، اليكم أبرز المعلومات عن الصاروخ الذي اتضح لأول مرة أن حزب الله يمتلكه، والذي اعترضته منظومة مقلاع داوود.

ووفقا للمعلومات المتوفرة عنه فإن "قادر 1" أو "قادر 110" هو صاروخ باليستي إيراني متوسط المدى، وهو نسخة محسنة من صاروخ "شهاب 3" الباليستي، مزود برأس حربي يزن بين 700 و1000 كيلوغرام، ويستخدم الوقود السائل.

ووفقا للمعلومات المتوفرة عن الصاروخ فإن الحوثيين معروفين بامتلاك هذا الصاروخ الايراني، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأكيد امتلاك حزب الله لمثل هذا الصاروخ.

ويترافق الاسم "قادر" مع الاسم الحركي لإبراهيم عقيل وهو عبد القادر ،ويربط البعض ان اطلاق الصاروخ مع عملية اغتيال القيادي الكبير في حزب الله الذي أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن اغتياله يوم الجمعة