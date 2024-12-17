مقتل قائد سرية وجندي إسرائيلي جراء انهيار مبنى في رفح

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل الضابط الرائد احتياط موشيكو (ماكسيم) روزنفيلد (35 عاما)، قائد سرية في كتيبة الهندسة 7107 من لواء "هنحال"، والذي سقط جنوب قطاع غزة، مع مقاتل آخر لم يتم الإعلان عن اسمه. وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي الى 818 قتيلا.

ووقع الحدث أمس بعد الظهر في رفح بعد أن قامت قوة احتياط من كتيبة الهندسة 7107 التي تنشط في لواء "هناحل"، الى مبنى سيئ ومتهالك- وانهار المبنى. ولم يرصد الجيش الإسرائيلي أي نشاط لمسلحين. تفخيخ أو مواد متفجرة- والتقديرات هي أن المبنى انهار بسبب الضربات التي لحقت به جراء ضربات سابقة ودخول المقاتلين اليه.

واتجاه آخر يجري التحقق منه هو كثرة السفريات لمركبة قتالية مدرعة بالمنطقة ولكونه مبنى قديم أيضا. وأصيب في الحادث نفسه مقاتلين آخرين، وتوصف حالتهم بالمتوسطة ونقلوا الى تلقي العلاج الطبي في المستشفى.