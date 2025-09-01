صحيفة تكشف ملامح خطة ترامب لغزة: إعادة توطين سكانها بالكامل

قد يعجبك أيضًا -

ملامح خطة جديدة لتهجير سكان غزة.. صحيفة واشنطن بوست كشفت عن تخطيط إدارة الرئيس دونالد ترامب لنقل بعض سكان غزة لمناطق مؤمنة داخل القطاع.

وفق الصحيفة تسعى إدارة ترامب إلى تحويل غزة إلى مركز سياحي تحت وصاية أمريكية لمدة عشر سنوات، إلى جانب إنشاء صندوق ائتماني لتوطين سكان غزة في الخارج والداخل.

تتضمن الخطة ـ والمكونة من ثمان وثلاثين صفحة ـ نقلا مؤقتا للسكان الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة: إما بالرحيل الطوعي إلى بلد آخر، أو إلى مناطق مؤمنة ومقيدة أثناء إعادة الإعمار.

وسيقدم الصندوق الائتماني لمالكي الأراضي رمزا رقميا مقابل حقوق إعادة تطوير ممتلكاتهم، ليستخدم في تمويل حياة جديدة في مكان آخر خارج غزة، أو استبداله في نهاية المطاف بشقة في واحدة من ست إلى ثمان مدن ذكية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ستبنى في غزة.

تهجير “طوعي” كما تسميه واشنطن، وهجرة على الأرض مع إعلان إسرائيل البدء بتنفيذ عملية عسكرية تسعى من خلالها لاحتلال مدينة غزة.