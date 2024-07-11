قائد الجيش الإسرائيلي: "نُصَعِب الأمر على العدو ويزيد هذا من فرص إعادة المختطفين"
أجرى اللواء هرتسي هاليفي تقييماً للوضع مع القادة وتحدث معهم حول سياسة الجيش الإسرائيلي ضد الجماعات المسلحة. وقال: "أعتقد أن الاغتيالات صعبة للغاية بالنسبة لهم".
أجرى رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي أمس (الأربعاء) تقييماً للوضع وحواراً مع قادة تشكيل الجليل على الحدود مع لبنان، وشدد هاليفي خلال الحوار: "عندما يكون عدوك صعبا، فلا تتراجع، صعب عليه الأمر أكثر – فنحن نصعبه".
القائد العام مع القادة على الحدود الشمالية
وأضاف في إشارة الى حماس: "نحن نصعب الوضع، أيضا من أجل تفكيك المزيد، وزيادة فرص الوصول بظروف جيدة، وإعادة المختطفين، وهذا أمر مهم للغاية".
وفيما يتعلق بسياسة اغتيال المسلحين في التنظيمات المسلحة، قال هاليفي: "أعتقد أن عمليات الاغتيال مهمة للغاية. وأعتقد أنها صعبة للغاية بالنسبة لهم. وأعتقد أن القيادة والفرق والجهاز برمته مع القوات الجوية ، مع الاستخبارات العسكرية، يقومون بعمل جيد جدًا في تحديد الأهداف، ومهاجمتهم. ربما نقوم بأمر جيد آخر الآن، لكن هذا هو الشرط لوجود دفاع قوي هنا".
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