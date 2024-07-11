قائد الجيش الإسرائيلي: "نُصَعِب الأمر على العدو ويزيد هذا من فرص إعادة المختطفين"

أجرى رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي أمس (الأربعاء) تقييماً للوضع وحواراً مع قادة تشكيل الجليل على الحدود مع لبنان، وشدد هاليفي خلال الحوار: "عندما يكون عدوك صعبا، فلا تتراجع، صعب عليه الأمر أكثر – فنحن نصعبه".

القائد العام مع القادة على الحدود الشمالية

وأضاف في إشارة الى حماس: "نحن نصعب الوضع، أيضا من أجل تفكيك المزيد، وزيادة فرص الوصول بظروف جيدة، وإعادة المختطفين، وهذا أمر مهم للغاية".

وفيما يتعلق بسياسة اغتيال المسلحين في التنظيمات المسلحة، قال هاليفي: "أعتقد أن عمليات الاغتيال مهمة للغاية. وأعتقد أنها صعبة للغاية بالنسبة لهم. وأعتقد أن القيادة والفرق والجهاز برمته مع القوات الجوية ، مع الاستخبارات العسكرية، يقومون بعمل جيد جدًا في تحديد الأهداف، ومهاجمتهم. ربما نقوم بأمر جيد آخر الآن، لكن هذا هو الشرط لوجود دفاع قوي هنا".

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