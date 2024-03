تقرير: مقتل القيادي في حماس هادي مصطفى في قصف منسوب لإسرائيل لسيارة على طريق صور جنوب لبنان

ذكرت مصادر لبنانية أن الشخصية التي استهدفتها الغارة في على طريق صور- الناقورة صباح اليوم هو القيادي في حركة حماس هادي مصطفى، والذي نعته حماس لاحقا وأفيد أنه من مخيم الراشدية ويعمل أستاذا للعلوم الدينية.

وأفادت مصادر لبنانية عن استهداف سيارة في منطقة الحوش على طريق صور-الناقورة قرب مفترق قانا جنوب لبنان، وذكرت رويترز نقلا عن مصادر أمنية لبنانية عن سقوط قتيلين وإصابة آخرين جراء الغارة المنسوبة لإسرائيل .

ووفقا لتقارير لبنانية فإن الغارة نفذت بطائرة مسيرة، وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القصف الإسرائيلي على طريق صور استهدف سيارة ودراجة نارية.

مصدر من حزب الله اكد لسكاي نيوز نيوز ان الشخصية من حزب الله ، في حين ذكرت تقارير لبنانية بأن الشخصية المستهدفة فلسطينية خرجت من مخيم الراشدية، ويجري حاليا فحص هوية الشخصية المستهدفة في الغارة.

https://twitter.com/i/web/status/1767819549980741729