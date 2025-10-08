نشر فيديو للمختطف النيبالي يفين جوشي بأسر حماس في بداية الحرب

مخاوف جدية على حياته: كشفت عائلة النيبالي المخطوف بيفين جوشي مساء اليوم (الأربعاء) عن تسجيل صوتي له من الأسر، جُمعت كغنيمة لجيش الدفاع الإسرائيلي. وتشير التقديرات إلى أنه صُوّر في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أي بعد حوالي شهر من اختطافه، ومدة الفيديو حوالي نصف دقيقة. في التسجيل، يشرح جوشي نفسه قائلاً: "وصلتُ إلى إسرائيل قبل 25 يومًا للمشاركة في برنامج "تعلّم وانجح"، وأعمل في مزرعة". ومنذ ذلك الحين، اختفى تمامًا، ويسود خوف شديد على حياته.

أفادت عائلته بعد نشر الفيديو: "مع مرور عامين على المجزرة الرهيبة التي أدخلت آلاف العائلات في دائرة الثكل وأوقفت الزمن لعائلتنا ولكافة عائلات المخطوفين، اخترنا أن نشارك دليل الحياة لابننا الحبيب، بيفين. لقد تم اختطافه بوحشية من كيبوتس عولاميم، بينما قُتل عشرة من أصدقائه في نفس اليوم. طلاب جامعيون شباب، جميلون وبريئون. على مدار عامين كان من الصعب على العالم أن يتخيل بيفين كمخطوف في أعماق الأنفاق. لم يعد الأمر كذلك".

"إشارة الحياة التي تم العثور عليها في غزة، والتي نشاركها معكم اليوم، تشكل بالنسبة لنا مرساة لإيمان راسخ بأنه على قيد الحياة"، أضافوا، "لأشهر طويلة تم الاحتفاظ بالفيديو تحت غطاء الرقابة ولم نحصل على إذن لاستخدامه إلا مؤخرًا. ليس من السهل علينا أن نطلقه إلى العالم، لكننا نعيش أيامًا حاسمة وتاريخية. أيام ستحدد ما إذا كان المختطفين الأحياء سيعودون إلى أحضان عائلاتهم والقتلى يُدفنون دفنًا لائقًا، أم سنواصل الغرق في الألم دون أن نحقق إغلاق الدائرة. يجب أن يعود الـ 48 مختطفا لى منازلهم".

كما هو معروف، في أغسطس الماضي، بعد ما يقارب عامين منذ اختطافه، وصلت لأول مرة عائلة بيفين إلى التجمع في ساحة المخطوفين في تل أبيب. أخته بوشبا ألقت كلمة: "استغرق منا 22 شهراً لنجد القوة لنأتي إلى هنا. كنا معزولين في نيبال". وتوجهت إلى أخيها بالنيبالية: "أشتاق إليك كثيراً. لا تفقد الأمل، كن قوياً، ابقَ على قيد الحياة!".

"أخي طالب جامعي وجد نفسه في حرب ليست له فيها يد"، قالت بوشبا، "آخر مقاطع الفيديو لروم وأفيتار حطمتنا. أمي وأبي محطمون، بالكاد يصمدون. إنهم يشتاقون لابنهم الوحيد. أنا أشتاق لأفضل صديق لي – ذلك الذي يحلم بزراعة الموز لإنتاج رقائق الموز. ذلك الشاب المبدع والمُضحك"، قالت. بيفين هو واحد من اثنين فقط من المخطوفين، إلى جانب تمير نمرودي، الذين لم ترد عنهم أي إشارة حياة حتى اليوم.