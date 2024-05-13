التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافاً شرق رفح وغزة ليلاً
بموازاة الغارات في رفح، وردت أنباء عن غارات جوية في حي الشجاعية بمدينة غزة، الواقع في الجزء الشمالي من القطاع
أفادت تقارير إعلامية فلسطينية أن القوات الإسرائيلية شنت غارات في مواقع مختلفة خلال الليل، بما في ذلك الأحياء الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وبحسب ما ورد استخدم الجيش الإسرائيلي طائرات بدون طيار لاستهداف مركبات شرطة حماس في رفح.
وبموازاة الغارات في رفح، وردت أنباء عن غارات جوية في حي الشجاعية بمدينة غزة، الواقع في الجزء الشمالي من القطاع.
ويُزعم أن هذه الضربات أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة العديد من الضحايا.
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أكونيس: التحالفات مهمة ونقدرها لكن مرة بعد مرة نتعلم أنه علينا الاعتماد على أنفسنا وقوتنا
أحيت القنصلية الإسرائيلية في نيويورك مع الوفد الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة يوم الذكرى الـ 76 لسقوط الجنود في معارك إسرائيل في احتفال رسمي أقيم في معبد إيمانويل اليهودي تخليداً لذكرى الجنود والمدنيين الذين سقطوا في معركة الدفاع عن الدولة. وقال قنصل إسرائيل في نيويورك أوفير أكونيس: "التحالفات مهمة ونحن نقدرها، ولكن مرة بعد مرة نتعلم أنه ليس علينا سوى الاعتماد على أنفسنا وعلى قوتنا". وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان في كلمته إن "تصاعد الكراهية لليهود يثبت أهمية إسرائيل أكثر من أي وقت مضى - وحدتنا هي أهم سلاح لدينا".
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