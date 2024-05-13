التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافاً شرق رفح وغزة ليلاً

بموازاة الغارات في رفح، وردت أنباء عن غارات جوية في حي الشجاعية بمدينة غزة، الواقع في الجزء الشمالي من القطاع

سعيد محاجنة, أدهم حبيب الله
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توثيق لنشاط الجيش الإسرائيلي في غزة منذ 7 مايو 2024.
توثيق لنشاط الجيش الإسرائيلي في غزة منذ 7 مايو 2024.IDF Spokesperson

أفادت تقارير إعلامية فلسطينية أن القوات الإسرائيلية شنت غارات في مواقع مختلفة خلال الليل، بما في ذلك الأحياء الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وبحسب ما ورد استخدم الجيش الإسرائيلي طائرات بدون طيار لاستهداف مركبات شرطة حماس في رفح.

وبموازاة الغارات في رفح، وردت أنباء عن غارات جوية في حي الشجاعية بمدينة غزة، الواقع في الجزء الشمالي من القطاع.

ويُزعم أن هذه الضربات أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة العديد من الضحايا.

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أكونيس: التحالفات مهمة ونقدرها لكن مرة بعد مرة نتعلم أنه علينا الاعتماد على أنفسنا وقوتنا

Oren Ben Hakoon/POOL via Flash90
وزير التعاون الإقليمي أوفير أكونيس يتحدث خلال جلسة عامة للكنيست في الكنيست، البرلمان الإسرائيلي في القدس، 24 أغسطس، 2020.Oren Ben Hakoon/POOL via Flash90

أحيت القنصلية الإسرائيلية في نيويورك مع الوفد الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة يوم الذكرى الـ 76 لسقوط الجنود في معارك إسرائيل في احتفال رسمي أقيم في معبد إيمانويل اليهودي تخليداً لذكرى الجنود والمدنيين الذين سقطوا في معركة الدفاع عن الدولة. وقال قنصل إسرائيل في نيويورك أوفير أكونيس: "التحالفات مهمة ونحن نقدرها، ولكن مرة بعد مرة نتعلم أنه ليس علينا سوى الاعتماد على أنفسنا وعلى قوتنا". وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان في كلمته إن "تصاعد الكراهية لليهود يثبت أهمية إسرائيل أكثر من أي وقت مضى - وحدتنا هي أهم سلاح لدينا".

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