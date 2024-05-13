أفادت تقارير إعلامية فلسطينية أن القوات الإسرائيلية شنت غارات في مواقع مختلفة خلال الليل، بما في ذلك الأحياء الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وبحسب ما ورد استخدم الجيش الإسرائيلي طائرات بدون طيار لاستهداف مركبات شرطة حماس في رفح.

وبموازاة الغارات في رفح، وردت أنباء عن غارات جوية في حي الشجاعية بمدينة غزة، الواقع في الجزء الشمالي من القطاع.

ويُزعم أن هذه الضربات أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة العديد من الضحايا.

لمتابعة آخر التطورات من يوم أمس الأحد يوم الأحد اضغط هنا