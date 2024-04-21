بعد فرض عقوبات على نيتساح يهودا: بن غفير يدعو نتنياهو إلى معاقبة السلطة الفلسطينية

دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اليوم (الأحد) رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء السياسي الأمني بغرض فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية. ويأتي مطلب بن غفير للرد على القرار الأمريكي فرض عقوبات على كتيبة نيتساح يهودا العاملة على وجه الخصوص في الضفة الغربية في إطار الجيش الإسرائيلي، وفق النشر في موقع واللا.

واعتبر الوزير بن غفير قرار الإدارة الأمريكية تجاوزًا للخط الأحمر "والغرض منه هو ممارسة الضغط على إسرائيل لأسباب سياسية ولصالح أعدائنا في السلطة الفلسطينية".

بن غفير رأى من الضروري أن يلتئم "مجلس الوزراء السياسي والأمني هذا المساء بصورة عاجلة لاتخاذ قرار بشأن سلسلة من العقوبات الفورية ضد السلطة الفلسطينية بداية بالمصادرة الفورية لجميع أموال السلطة الفلسطينية التي تحول إليها عبر إسرائيل، وتكليف وزارة المالية بصياغة سلسلة أخرى من العقوبات المشددة على البنوك الفلسطينية".

ووفقا للتقرير فقد هدد بن غفير وزير الأمن يوآف غالانت أمس بضم كتيبة نيتساح يهودا إلى صفوف حرس الحدود". وقال مقربون من الوزير إن أعضاء الكتيبة سيعتبرون أبطالا داخل حرس الحدود".

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لموقع "والا" إن القرار الأمريكي يستند إلى أحداث وقعت قبل 7 أكتوبر ووقعت فقط في الضفة الغربية. وأفيد أيضا أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن امتنع عن فرض عقوبات على وحدات إضافية في الجيش والشرطة الإسرائيلية، تم شملها في التحقيق، على ضوء تصحيح سلوكها.

IDF Spokesperson's Unit

وبحال خرجت العقوبات إلى حيز التنفيذ، فستكون هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي تفرض فيها الإدارة الأميركية عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية بسبب أنشطتها في الضفة الغربية تتمثل بمنع توريد الأسلحة لكتيبة نيتساح يهودا ومنع جنودها وضباطها من المشاركة في التدريبات مع الجيش الأميركي.

يُشار إلى أن موقع أكسيوس الأمريكي نشر تقريرا أمس يفيد بأن إدارة بايدن تعتزم فرض عقوبات على كتيبة "نتساح يهودا" المتدينة الأرثوذكسية التابعة للجيش الإسرائيلي، استنادا إلى قانون "ليهي" الذي يحظر التعاون العسكري واستخدام الأسلحة الأمريكية مع منتهكي حقوق الإنسان، وهذا يعني وقف إمداد الكتيبة بالمساعدة العسكرية الأمريكية.