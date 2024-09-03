وزير الخارجية يعرب عن "قلقه" إزاء ما يحدث في قطاع غزة: بريطانيا تعلق جزءا من صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم (الاثنين)، أن المملكة المتحدة ستتوقف عن تصدير بعض المعدات العسكرية إلى إسرائيل بعد أن توصلت إلى استنتاجات عن وجود خطر بأن يتم استخدامها في انتهاك القانون الإنساني في غزة. ولا يشكل التعليق حظرا شاملا على صادرات الأسلحة، بل يقتصر على المواد التي استخدمت في الحرب في غزة.

وستتأثر 30 رخصة لتصدير أسلحة إلى إسرائيل من أصل 350، بما في ذلك مكونات الطائرات والطائرات بدون طيار والمروحيات ومعدات التوجيه الأرضية. واتخذ القرار بموجب معايير ترخيص التصدير الاستراتيجية، التي تحظر تصدير معدات إن كانت هناك مخاوف من استخدامها لانتهاك القانون الإنساني في مجالات الإمدادات الإنسانية والوصول إليها، والتعامل مع المحتجزين ومحاكمة المسلحين.

وبالفعل، طلب وزير الخارجية لامي من محامي الدائرة القانونية في وزارته فحص التصدير إلى إسرائيل من اليوم الأول لتوليه منصبه. ومع ذلك، لم تكن هناك أدلة كافية لاستخلاص نتيجة شاملة فيما يتعلق بانتهاك القانون الإنساني في غزة، ولكن ورد في المملكة أن حجم الدمار في القطاع أثار "مخاوف جدية" لدى وزير الخارجية.

ولن يسري القرار على شراء قطع غيار للطائرة F-35. يتم بيع معظم المكونات من خلال قاعدة بيانات قطع الغيار الدولية التي يمكن لجميع الدول الناشطة الوصول إليها، بما في ذلك إسرائيل. وفي عام 2022، زودت المملكة المتحدة إسرائيل بأسلحة بقيمة 53 مليون دولار. ووفقا للتقارير الواردة في الأشهر الأخيرة، انخفض التزويد بهدوء بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين.

Claudia Greco/Pool via AP

وتفيد محادثات مسؤولين إسرائيليين مع i24NEWS أن "الخطوة البريطانية ليست ذات أهمية من الناحية العملية، حيث أنهم لا يصدرون الكثير من الأسلحة إلى إسرائيل. لكن هذه مشكلة من الناحية الرمزية". وأشار مسؤول آخر إلى أن "هناك أهمية سياسية للتحرك البريطاني".

وزير الأمن يوآف غالانت: "أشعر بخيبة أمل كبيرة عندما سمعت عن العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على تراخيص التصدير لنظام الأمن الإسرائيلي. ويأتي هذا في الوقت الذي نخوض فيه حربًا على سبع جبهات مختلفة - حرب بدأتها منظمة إرهابية متوحشة، دون استفزاز، أقف إلى جانب جنودنا وأجهزتنا الأمنية الذين يعملون بشجاعة واحترافية وقيم أخلاقية هائلة، ونحن ملتزمون بحماية دولة إسرائيل وشعبها".

وزير الخارجية يسرائيل كاتس: "إسرائيل دولة قانون تعمل وفقًا للقانون الدولي ولديها نظام قضائي مستقل ومحترم - نتوقع من الدول الصديقة مثل بريطانيا أن تعترف بذلك على مدار السنة، وخاصة بعد أيام قليلة من تنفيذ حكم الإعدام بحق ستة رهائن إسرائيليين لدى إرهابيي حماس والمفاوضات المكثفة لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار، وعلى خلفية التهديدات الأخيرة للنظام الإيراني بمهاجمة دولة إسرائيل، والخطوة من النوع الذي اتخذته بريطانيا الآن تبعث رسالة إشكالية جدا إلى منظمة حماس الإرهابية وأذرعها في إيران”.