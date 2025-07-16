قد يعجبك أيضًا -

اليوم هو اليوم الـ 649 للحرب: أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الأربعاء) أنه هاجم بوابة الدخول لمجمع القيادة العامة للجيش السوري في منطقة دمشق، وذلك في أعقاب النزاع العنيف بين النظام الجديد والدروز في البلاد. وردت تقارير عن قتلى وجرحى في هذا الهجوم. حوالي ألف درزي عبروا إلى الأراضي السورية في منطقة مجدل شمس. في عملية خاصة للفرقة 36: قوات لواء 188 وجولاني استكمل فتح محور "ماجين عوز" في محيط خان يونس.