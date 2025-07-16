تقرير من سوريا: الجيش الإسرائيلي يهاجم قوات النظام في محافظة درعا جنوب البلاد | تغطية متواصلة
في عملية خاصة للجيش الإسرائيلي فتح محور "ماجن عوز" الذي يخترق خان يونس • كاتس يهدد: "سنواصل مهاجمة قوات النظام في سوريا" • اليوم 649 للحرب
قد يعجبك أيضًا -
اليوم هو اليوم الـ 649 للحرب: أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الأربعاء) أنه هاجم بوابة الدخول لمجمع القيادة العامة للجيش السوري في منطقة دمشق، وذلك في أعقاب النزاع العنيف بين النظام الجديد والدروز في البلاد. وردت تقارير عن قتلى وجرحى في هذا الهجوم. حوالي ألف درزي عبروا إلى الأراضي السورية في منطقة مجدل شمس. في عملية خاصة للفرقة 36: قوات لواء 188 وجولاني استكمل فتح محور "ماجين عوز" في محيط خان يونس.
مفوض الشرطة الإشرائيلية يسمح لعناصره بعبور الحدود لإعادة الدروز
تقرير سوري: "هجمات إسرائيلية في السويداء ضد موكب لميليشيات الجولاني رئيس سوريا"
هجوم آخر لسلاح الجو في دمشق، هذه المرة في منطقة القصر الرئاسي
https://x.com/i/web/status/1945466885010768232
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
وضع صعب في السويداء: تتنقل قوات النظام والدروز داخل المدينة بتندرات صغيرة. حتى لو أراد جيش الدفاع الإسرائيلي الهجوم هناك، فهناك خطر كبير في حال وقوع خطأ
الخارجية التركية: "الهجمات الإسرائيلية على دمشق محاولة لتخريب جهود إرساء السلام والاستقرار"
مسؤول سياسي مطلع على الأحداث في سوريا: الاحتضان الذي حظي به النظام مؤخرًا ربما دفعه إلى "تشويش الواقع". السوريون يرتكبون خطأً - عليهم أن يعودوا إلى رشدهم (عميحاي شتاين)