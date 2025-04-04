المبلغ الضخم الذي ستدفعه الشرطة الإسرائيلية للمسؤول الذي سيقود تحقيقات هجوم السابع من أكتوبر

نشر أول: من المتوقع أن تدفع الشرطة الإسرائيلية لنائب المفوض السابق ديفيد بيتان 700 ألف شيكل لقيادة التحقيق في سلوك الشرطة الإسرائيلية خلال هجوم السابع من أكتوبر، حسبما أعلن المحلل لشؤون الشرطة في القناة العبرية موشيه شتاينميتز الخميس لأول مرة.

وانتقد مسؤولون في الشرطة بشدة خلال محادثة مع i24NEWS المبلغ الذي سيتم دفعه - واختيار بيتان نفسه، الذي كان قائد المنطقة الجنوبية في الماضي، تعامل مع استعداداته في الماضي وانحاز بشكل أساسي في روايته للأحداث لقائد لأحداث المنطقة في ذلك الوقت أمير كوهين.

Yonatan Zindel/Flash 90

وكما أفيد، قرر المفوض داني ليفي قبل أسابيع قليلة تعيين فريق للتحقيق في سلوك الشرطة في 7 أكتوبر، وعين بيتان لرئاسته.

قرار تشكيل الفريق جاء بعد أن أجريت تحقيقات جزئية فقط في الشرطة حتى الآن، بل هناك جدل حول تعريفها نفسه: التحقيق - أو استخلاص الدروس.