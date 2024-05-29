الجيش الإسرائيلي يدمر نفقا بطول كيلومتر ونصف على بعد 100 متر عن معبر رفح

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل دانييل هغاري الأربعاء، عن تدمير الجيش الإسرائيلي مسارا طويلا تحت الأرض شرق رفح، جنوب قطاع غزة.

ونفذ العملية الفريق القتالي التابع للواء 401، التابع للفرقة 162، بدعم من وحدة يحلم والوحدة 504.، وسلط الضوء على تدمير مسار مضاد للدبابات يبلغ طوله كيلومترًا ونصف مليئ بعشرات الصواريخ المضادة للدبابات وأسلحة أخرى مختلفة. وشدد المتحدث على الأهمية الاستراتيجية لهذه المهمة في تعطيل قدرات حماس.

وقال المقدم هغاري: "منذ أسابيع، تعمل قواتنا بلا كلل لتحديد وتفكيك البنى التحتية الإرهابية في شرق رفح". وأضاف: "حتى الآن تم القضاء على العديد من الإرهابيين، وتم تدمير العشرات من البنى التحتية الإرهابية التابعة لحماس".

تمت العملية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، قادت القوات إلى فتحة نفق تقع على بعد 100 متر فقط من معبر رفح. وتسرب هذه الفتحة إلى شبكة واسعة تحت الأرض تستخدمها حماس لشن هجمات وأنشطة دفاعية ضد قوات الجيش الإسرائيلي.

وأوضح المقدم هغاري أن "الطريق، الذي ينقسم إلى عدة مسارات مختلفة على أعماق متفاوتة، يبلغ طوله كيلومترًا ونصف، ويحتوي على بوابات متعددة". وأضاف "عثرنا في الداخل على مخبأ كبير للأسلحة، من بينها صواريخ قصيرة المدى مضادة للدبابات وبنادق كلاشينكوف وعبوات ناسفة وقنابل يدوية. كما يضم النفق أماكن سكنية ودورات مياه وغرف إضافية".