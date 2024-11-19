تقرير: تفاهمات بين الولايات المتحدة ولبنان حول الخلافات المركزية باتفاق وقف إطلاق النار

توصل لبنان والولايات المتحدة إلى اتفاقات بشأن الخلاف الأكبر المحيط باتفاق وقف إطلاق النار وهو بند "الدفاع عن النفس"، بحسب ما جاء في تقرير مساء اليوم (الثلاثاء) على قناة "سكاي نيوز" عربية. وبموجب الاتفاقيات، سيكون لكل جانب الحق في الدفاع عن نفسه إذا تعرض لهجوم وستكون الولايات المتحدة الضامنة بأن إسرائيل لن تقوم بهجمات مسبقة.

وأبدى لبنان مرونة فيما يتعلق بمشاركة بريطانيا في لجنة المراقبة، ولبنان يريد توضيحات بشأن القسم الذي يتحدث عن تفكيك البنية التحتية لحزب الله جنوب الليطاني. وتطالب الولايات المتحدة بنشر مواقع للجيش اللبناني على طول الحدود بدلا من نقاط المراقبة وعدد صغير من جنود الجيش اللبناني الموجودين حاليا على الحدود.

وقالت مصادر لبنانية لـ"سكاي نيوز" إن الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين سيبقى في لبنان حتى الغد ثم يتوجه إلى إسرائيل، فيما لا تزال اللقاءات بين الجانب اللبناني والجانب الأميركي مستمرة لحين التوصل إلى اتفاق نهائي.

AP Photo/Bilal Hussein

كما أن من المسائل الخلافية التي تم تناولها بالفعل هي مسألة لجنة الرقابة، حيث تضيف المصادر أن لبنان أبدى مرونة فيما يتعلق بمشاركة بريطانيا في اللجنة، وذلك بعد ضغوط أمريكية في هذا الشأن. إضافة إلى ذلك، تطالب الولايات المتحدة بانتشار الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية عبر نقاط عسكرية وليس كما يحدث الآن عبر نشر عدد من نقاط المراقبة وعدد قليل من الجنود