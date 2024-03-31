إصابة إسرائيليين في عملية طعن ببئر السبع وتحييذ المنفذ

تعرض إسرائيليان بجروح اليوم الأحد لعملية طعن بمحطة الحافلات المركزية في مدينة بئر السبع بالنقب، فيما أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار على المنفذ.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه جرى نقل مصابين اثنين لمستشفى سوروكا في بئر السبع إثر عملية الطعن، وأضافت أن المنفذ توفي متأثرا بجروحه الخطيرة.

وفي وقت سابق اليوم، قال الإسعاف الإسرائيلي إن إسرائيليا أصيب بجراح في ظهره بعد تعرضه للطعن من قبل شخص تم إطلاق النار عليه وإصابته بجروح خطيرة في المحطة المركزية للحافلات في بئر السبع.

وبعيد العملية، قالت الشرطة الإسرائيلية إن حادث الطعن في محطة الحافلات المركزية في بئر السبع كان هجومًا عدائيا.

وأضافت بعد ذلك، أن ضحية هجوم الطعن في محطة الحافلات المركزية في بئر السبع صباح اليوم هو ضابط في الجيش الإسرائيلي، وقد أصيب بجروح طفيفة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.