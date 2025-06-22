أسبوعان تحولا ليومين: كيف خدعت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران ؟

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على شاشات مواقع تتبع الطائرات حول العالم، أمس (السبت)، برزت عدة قاذفات بي-2، تحمل قنابل تزن أكثر من 13 طنًا، في طريقها إلى غوام. والليلة، اتضح أنها جميعًا عملية خداع.

سبع قاذفات، تم التعرف عليها آنيًا من قِبل مدني واحد فقط يسكن قرب القاعدة، شقت طريقها إلى إيران، بعد فصل أجهزة إرسالها، لقصف المواقع النووية الثلاثة. ولم يكن هذا الخداع الوحيد الذي قامت به الإدارة الأمريكية.

انقلب الأسبوعان في النهاية إلى يومين، حيث بُذلت محاولة للإعلان علنًا أن ترامب لم يُقرر بعد شن هجوم عسكري، وأنه مهتم بالدبلوماسية، وأن الرئيس ترمب ورئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو على خلاف، وأن بينهما خلافات حادة. في الأيام التي سبقت الهجوم، أعلن البيت الأبيض مسبقًا عن سلسلة من الإحاطات الأمنية التي سيتلقاها الرئيس في الأيام المقبلة، وهو ما لم يُثر استغرابًا كبيرًا لدى عودة الرئيس الأمريكي إلى البيت الأبيض الليلة.

هذا الخداع، بالطبع، لا شيئ - مُقارنةً بما حدث في الأيام التي سبقت الهجوم الإسرائيلي على المنشآت النووية، ليلة الخميس والجمعة. كانت التقارير عن المكالمات الهاتفية المتوترة بين الرئيس ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية، والاجتماع المُقرر بين مبعوث ترامب، ويكتوف، ووزير الخارجية الإيراني - والذي لم يُعقد قط - مجرد اثنتين من حيل إسرائيل والولايات المتحدة لإظهار أنه لم يكن هناك هجوم فحسب، بل كان هناك أيضًا خلاف كبير بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

في الساعات التي سبقت الهجوم الإسرائيلي، صرَّح الرئيس الأمريكي فجأةً بأن الهجوم الإسرائيلي ليس أمرًا خطيرًا. ولكن بعد ساعات قليلة، وحتى لا يُبالغ الإيرانيون في تقدير الهجوم الوشيك، صاغ كبار المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين تغريدةً للرئيس تدعم الدبلوماسية.