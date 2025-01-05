اليوم الـ 457 للحرب: هدّد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس حزب الله خلال زيارة إلى الشمال قائلا: "إذا لم تنسحب المنظمة الإرهابية شمال نهر الليطاني، فلن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار". في غضون ذلك، من المتوقع أن يتوجه رئيس الموساد إلى قطر على وقع مزاعم لمسؤول فلسطيني مطلع على المفاوضات بأن الوسطاء تمكنوا من جسر الفجوات بين حماس وإسرائيل وأنه "يوم حاسم لمصير الصفقة".

وزير الخارجية السوري خلال زيارته لقطر: "الشعب السوري بحاجة للكثير من الشراكات العربية والأجنبية من أجل إعادة بناء سوريا" https://x.com/i/web/status/1875873524079808667 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات . وزارة الصحة الفلسطينية تعلن مقتل حسن ربايعة (40 عاما) برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في ميثلون جنوب جنين وسط مزاعم بأنه تم منع وصول سيارات الإسعاف إلى مكان الحدث ما أدى إلى وفاته الحتمية. وزير الخارجية القطري في ختام اللقاء مع الممثل السوري: سنعمل جميعاً على منع التدخلات الخارجية في الشأن السوري https://x.com/i/web/status/1875872999045239152 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات . تقرير: إسرائيل نفذت هجوما ضد قواعد عسكرية في دمشق