الإفراج عن المختطفين وتمديد وقف إطلاق النار: مبادرة "دفعات رمضان"

يقدر المسؤولون الإسرائيليون الذين تحدثوا مع i24NEWS أن هناك احتمال أن توافق حماس على إطلاق سراح رهائن إضافيين في المرحلة الأولى، حسبما نشر المراسل الدبلوماسي للقناة العبرية عميحاي شتاين مساء اليوم (الأحد). ومن بين الخيارات المطروحة إطلاق سراح الآباء المختطفين والجرحى الذين هم في حالة خطيرة، مقابل تمديد وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان.

وذكر أحد المسؤولين أن حماس مهتمة بتمديد وقف إطلاق النار، وإدخال المزيد من الكرفانات والمعدات الثقيلة لإعادة إعمار القطاع. وبدأ مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بالترويج لهذه الخطوة في الأيام الأخيرة.