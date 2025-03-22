أعلن الجيش اللبناني العثور على موقع إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجاء في بيان مقتضب للجيش نُشر عبر منصة "إكس": "أجرى الجيش عمليات مسح وتفتيش، وعثر على 3 منصات صواريخ بدائية الصنع في المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني بين بلدتيْ كفرتبنيت وأرنون في بلدة النبطية، وعمل على تفكيكها".

ولاحقاً، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على عدة بلدات في جنوب لبنان، رداً على هجوم صاروخي استهدف بلدات بشمال إسرائيل، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن القصف استهدف مرتفعات الريحان، وإقليم التفاح والجوار في الجنوب، وأعلنت وزارة الصحة إصابة اثنين في القصف على بلدة كفركلا.

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