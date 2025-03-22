التغطية متواصلة|حزب الله ينفي علاقته بإطلاق النار على شمال إسرائيل: "ملتزمون بوقف إطلاق النار"
بيان"أجرى الجيش عمليات مسح وتفتيش، وعثر على 3 منصات صواريخ بدائية الصنع في المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني بين بلدتيْ كفرتبنيت وأرنون في بلدة النبطية، وعمل على تفكيكها"
أعلن الجيش اللبناني العثور على موقع إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجاء في بيان مقتضب للجيش نُشر عبر منصة "إكس": "أجرى الجيش عمليات مسح وتفتيش، وعثر على 3 منصات صواريخ بدائية الصنع في المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني بين بلدتيْ كفرتبنيت وأرنون في بلدة النبطية، وعمل على تفكيكها".
ولاحقاً، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على عدة بلدات في جنوب لبنان، رداً على هجوم صاروخي استهدف بلدات بشمال إسرائيل، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن القصف استهدف مرتفعات الريحان، وإقليم التفاح والجوار في الجنوب، وأعلنت وزارة الصحة إصابة اثنين في القصف على بلدة كفركلا.
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إسرائيل: إنذار أمني كاذب في جنوب البلاد
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، استبعاد الاشتباه في وقوع حادث أمني جنوب إسرائيل. وبحسب الجيش، فإنه كان مجرد مدني يقود طائرة شراعية. تم رفع التنبيه بعد التأكد من الوضع.
صاروخ باليستي أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل يسقط في السعودية
https://x.com/i/web/status/1903431072563835384
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تقرير: انفجارات في شمال قطاع غزة
مصر تدعو لضبط النفس بعد التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية
أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا مع نظيريه اللبناني والإيراني وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وبحث وزير الخارجية المصري خلال محادثته مع نظيره اللبناني التطورات الأخيرة في جنوب لبنان واحتمالات التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة. وأكد دعم مصر للبنان وضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن رقم 1701. وفي لقائه مع نظيره الإيراني، أكد عبد العاطي على ضرورة ضبط النفس في المرحلة الراهنة وتجنب أي إجراءات أو أعمال من شأنها تفاقم الوضع الإقليمي.
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الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات من الغارات في جنوب لبنان
نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لقطات من الغارات التي نفذت في وقت سابق اليوم في جنوب لبنان، بالإضافة إلى صور لقائد الجبهة الشمالية الجنرال أوري جوردين أثناء العمليات. وتأتي هذه الضربات في إطار رد إسرائيل على الهجمات الصاروخية التي استهدفت شمال إسرائيل صباح السبت، مما أدى إلى تدمير شهور من الهدوء النسبي على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
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مصادر عراقية لسكاي نيوز عربية ترجح أن تقدم جماعة الحوثي على إغلاق مقرها الرئيسي بعد الضغط الذي تتعرض له من قبل الإطار التنسيقي
"اليونيفيل" تحذر من تعريض اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان للخطر
أعربت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، اليوم السبت، عن القلق إزاء احتمال تصعيد العنف عقب رصد قذائف أطلقت من لبنان تجاه إسرائيل، وما تبع ذلك من رد فوري من جانب الجيش الإسرائيلي.وقالت إن الوضع لا يزال هشاً للغاية "ونشجع كلا الطرفين على الوفاء بالتزاماتهما".
ودعت اليونيفيل، في بيان، بشدة جميع الأطراف لتجنب تعريض التقدم المحرز في اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان للخطر، مشددة على أن "أرواح المدنيين والاستقرار الهش في لبنان في الأشهر الأخيرة معرضان للخطر".
سوريا: تقارير إعلامية عن غارة إسرائيلية قرب دمشق
ذكرت وسائل إعلام سورية أن غارة جوية إسرائيلية وقعت قرب بلدة نجها بريف دمشق. وذكرت التقارير أن الضربة استهدفت منشآت بالقرب من العاصمة السورية. ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على العملية بشكل فوري. ويأتي الهجوم في إطار سلسلة ضربات منسوبة إلى إسرائيل ضد أهداف في سوريا خلال الأشهر الأخيرة.
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، في بيان "توثيق لهجمات قوات الجيش الإسرائيلية في وقت سابق اليوم في جنوب لبنان وصور لقائد المنطقة الشمالية، اللواء أوري جوردين، أثناء هجمات قوات الجيش الإسرائيلية في جنوب لبنان".
وثيقة قضائية اطلعت عليها رويترز: رئيس بلدية إسطنبول المحتجز إمام أوغلو ينفي تهم الإرهاب الموجهة إليه
https://x.com/i/web/status/1903415535129239736
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وزير الخارجية المصري: يجب تمكين الجيش اللبناني من تطبيق وقف إطلاق النار جنوبي لبنان
حزب الله ينفي صلته بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل
نفى حزب الله اللبنانية، اليوم السبت، أي صلة لها بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل، وقال في بيان: "ادعاءات العدو الإسرائيلي تأتي في سياق الذرائع لاستمرار اعتداءاته على لبنان، والتي لم تتوقف منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار".وتابع: "نؤكد مجدداً التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار، ونقف خلف الدولة اللبنانية في معالجة هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير".