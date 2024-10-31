إسرائيل:الإعلان عن مقتل خمسة أشخاص جراء الرشقة من لبنان التي استهدفت بلدة المطلة

وإفيد عن وقوع ستة إصابات في حدث وقع في المناطق الزراعية في بلدة المطلة • المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يقول إنه في أعقاب التخذيرات رصد سقوط قذيفتين من لبنان في مناطق مفتوحة، التفاصيل قيد الفحص"

i24NEWS
i24NEWS
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سقوط قذيفة في شمال البلاد 31.10.24
سقوط قذيفة في شمال البلاد 31.10.2427ِa

أعلنت نجمة داوود الحمراء عن مقتل خمسة أشخاص جراء الرشقة الصاروخية من لبنان والتي استهدفت منطقة المطلة، وهم مزارع إسرائيلي وأربعة عمال أجانب تواجد بالمنطقة الزراعية في المطلة الحدودية شمال إسرائيل، وأفيد عن اصابة حرجة لشخص سادس في الحدث والذي نقل الى المستشفى لتلقي العلاج.

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مقتل خمسة أشخاص جراء رشقة صاروخية في المطلة

وأفادت تقارير أولية  بوقت سابق عن ستة إصابات- أربعة حرجة واثنتين خطيرة اليوم الخميس جراء الضربة المباشرة في المناطق الزراعية في بلدة المطلة الحدودية.

من جانبه أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه في "أعقاب التخذيرات في المطلة رصد إطلاق صروخين من لبنان وسقطا في منطقة مفتوحة، التفاصيل قيد التحقيق".==

وبعد وقت قصير من الاستهداف في بلدة المطلة ، شغلت التحذيرات في كرمئيل والمناطق المجاورة لها، وأعلن الجيش الإسرائيلي بعدها عن رصد 30 قذيفة اجتازت من لبنان إلى منطقة كرمئيل، وذكرت بلدية كرمئيل أن ستة قذائف انفجرت في مناطق مفتوحة والباقي اعترضت.

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رشقة صاروخية باتجاه المطلة27ِa
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