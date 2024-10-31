أعلنت نجمة داوود الحمراء عن مقتل خمسة أشخاص جراء الرشقة الصاروخية من لبنان والتي استهدفت منطقة المطلة، وهم مزارع إسرائيلي وأربعة عمال أجانب تواجد بالمنطقة الزراعية في المطلة الحدودية شمال إسرائيل، وأفيد عن اصابة حرجة لشخص سادس في الحدث والذي نقل الى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفادت تقارير أولية بوقت سابق عن ستة إصابات- أربعة حرجة واثنتين خطيرة اليوم الخميس جراء الضربة المباشرة في المناطق الزراعية في بلدة المطلة الحدودية.

من جانبه أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه في "أعقاب التخذيرات في المطلة رصد إطلاق صروخين من لبنان وسقطا في منطقة مفتوحة، التفاصيل قيد التحقيق".==

وبعد وقت قصير من الاستهداف في بلدة المطلة ، شغلت التحذيرات في كرمئيل والمناطق المجاورة لها، وأعلن الجيش الإسرائيلي بعدها عن رصد 30 قذيفة اجتازت من لبنان إلى منطقة كرمئيل، وذكرت بلدية كرمئيل أن ستة قذائف انفجرت في مناطق مفتوحة والباقي اعترضت.