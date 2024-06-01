بعد واقعة الاشتباك المصري الإسرائيلي .. مصدر يؤكد أن القاهرة "لا ترغب بالتصعيد"

أكد مصدر مطلع على الاتصالات التي تجريها القاهرة مع الجانب الإسرائيلي، والخاصة بالوضع في قطاع غزة، أن مسار التحقيقات المشتركة الخاصة بواقعة الاشتباك المصري الإسرائيلي المتمثل بـ"إطلاق النار قرب الشريط الحدودي عند معبر رفح البرّي بين مصر وقطاع غزّة ، والذي أدى إلى مقتل جندي مصري على الأقل، أظهر للجهات المصرية المعنية بالتحقيق أن الأمر كان أقرب إلى عمل استفزازي من الجيش الإسرائيلي".

وقال المصدر إن الاستفزاز الإسرائيلي يأتي "لاختبار رد الفعل المصري إزاء تواجد آليات عسكرية إسرائيلية في أقرب نقطة من السياج الحدودي، والبقاء بها ربما لفترة محدودة في جزء من عملية الاختبار", حسب موقع "العربي الجديد".

وأشار المصدر إلى أن "دبابة إسرائيلية كانت موجودة في الشريط المعروف بمحور فيلادلفيا في أقرب نقطة للحدود المصرية منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، والاستيلاء على معبر رفح الحدودي، وذلك قبل أن تباغتها العناصر المصرية المكلفة بتأمين المنطقة" حيث وقع الاشتباك المصري الإسرائيلي في نطاقها.

وكشف المصدر عن أنه "إلى جانب الجندي المصري الذي قُتل، عبد الله رمضان، كان هناك مصابان آخران في صفوف القوات المصرية، وهما يتلقيان العلاج في الوقت الراهن".

وفي نفس السياق, قال مصدر دبلوماسي، إن القاهرة "قدّمت ردوداً على استفسارات وجهتها عدة أطراف غربية بشأن النيات المصرية تجاه الواقعة، وكذلك ما يرتبط بالمشهد من اتفاقات بين مصر وإسرائيل".

وأضاف المصدر, أن "الردود المصرية تضمّنت تأكيداً من القاهرة على عدم المساس باتفاقية السلام، وكذلك عدم وجود رغبة في التصعيد، لكن هذه الردود جاءت مقرونة بمطلب مصري بضرورة ممارسة مزيد من الضغوط من تلك الحكومات، لوقف العملية العسكرية لجيش إسرائيل في رفح في أسرع وقت، لكون استمرار التوتر في تلك المنطقة، قد تنجم عنه توترات أمنية تصعب السيطرة على تداعياتها، في ظل حالة الاحتقان في صفوف القوات التي تتابع ما يجري في القطاع".