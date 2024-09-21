التغطية متواصلة: سقوط صاروخ على شمال إسرائيل، وطائرات الجيش الإسرائيلي تجدد غاراتها على غزة وجنوب لبنان
أعلنت إسرائيل، اليوم السبت، إغلاق مجالها الجوي، وجميع المنشآت الخاصة بالطيران من مدينة الخضيرة إلى الشمال، أمام جميع أنواع الطائرات، لمدة 24 ساعة
نفذ الطيران الإسرائيلي، اليوم السبت، سلسلة غارات جويّة، على مرتفعات جبل الريحان (جنوب لبنان)، وأطراف القطراني والمحمودية ووادي برغز، ومجرى الليطاني ولبايا وصولاً لأطراف البقاع الغربي، فيما سُمع دوي الانفجارات لمناطق بعيدة في الجنوب.
وفي السياق أعلنت إسرائيل، اليوم السبت، إغلاق مجالها الجوي، وجميع المنشآت الخاصة بالطيران من مدينة الخضيرة إلى الشمال، أمام جميع أنواع الطائرات، لمدة 24 ساعة. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه "من الممكن الطيران جزئياً شمالًا من الخضيرة على طول الساحل فقط، وحتى حيفا، وسط إغلاق جميع المنشآت الأخرى".
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خامنئي: إسرائيل ترتكب جرائم نكراء بحق الأطفال لا المقاتلين
قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت، إن "إسرائيل ترتكب جرائم نكراء بحق الأطفال وليس المقاتلين"، في إشارة إلى الهجوم الذي نفذته على الضاحية الجنوبية ببيروت، واستهدف قادة من حزب الله، وأضاف خامنئي أن "إسرائيل لا تخفي مختلف أشكال جرائمها النكراء في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا".
وأشار أمام مجموعة من المبعوثين من الدول الإسلامية في طهران، في تصريحات أذاعها التلفزيون الرسمي، إلى أن إسرائيل لا تستهدف المقاتلين "بل عامة الناس". وتابع "لعجزهم عن إيذاء المقاتلين الحقيقيين في فلسطين، فإنهم ينفثون غضبهم الخبيث على الأطفال، وعلى المرضى في المستشفيات، وعلى المدارس المكتظة بالصغار".
حزب الله يعلن مقتل عنصر آخر من أعضائه
أعلن حزب الله عن مقتل أحد أعضائه "على الطريق إلى القدس"، (مصطلح يشير إلى الذين تم القضاء عليهم خلال الهجمات الإسرائيلية) وبمقتل هؤلاء يرتفع إلى 501 عدد قتلى الحزب خلال المواجهات مع إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول المنصرم. ولم ينشر حزب الله ملابسات وفاته. ويأتي هذا الإعلان بعد الغارة الإسرائيلية التي شنتها إسرائيل أمس على بيروت، والتي أسفرت عن مقتل القائد الأعلى لحزب الله، إبراهيم عقيل، وما لا يقل عن 15 ضابطًا آخر.
كما أصيب الآلاف من أعضاء حزب الله هذا الأسبوع عندما انفجرت أجهزة تنبيه وأجهزة اتصال لاسلكية تستخدمها الجماعة الإرهابية في هجوم إسرائيلي مشتبه به.
https://x.com/i/web/status/1837446481675968772
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إطلاق 25 صاروخاً باتجاه الشمال أدى إلى إحداث أضرار وإشعال النيران، ولا إصابات
أطلق نحو 25 صاروخا من لبنان باتجاه شمال إسرائيل في وقت سابق اليوم السبت، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي. وتقول الشرطة إنها تلقت تقارير عن سقوط صواريخ تسببت في أضرار وأشعلت حرائق.
ولم يبلغ عن وقوع إصابات عقب هذا الهجوم. وتظهر مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي عدة محاولات لاعتراض الصواريخ. وجاء هذا الهجوم بعد لحظات من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه نفذ موجة من الغارات الجوية ضد أهداف حزب الله في جنوب لبنان.
قبرص تدعو لبنان وإسرائيل إلى ضبط النفس وتبدي استعدادها للوساطة
قال متحدث باسم الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، إنه حثّ على ضبط النفس على خلفية تصاعد التوتر في الشرق الأوسط خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع رئيسي الوزراء اللبناني والإسرائيلي، السبت.
وذكر كونستانتينوس ليتيمبيوتيس المتحدث باسم الرئيس أن قبرص مستعدة لأن تكون قناة للدبلوماسية، وأن تسهل الاتصالات بين الجانبين.
وتعد قبرص الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى الشرق الأوسط، ولها علاقات جيدة مع كل من لبنان وإسرائيل.
وقال المتحدث إن خريستودوليدس "عبر عنه قلقه الشديد" من تصعيد التوتر في المنطقة خلال الاتصالين الهاتفيين مع رئيسي الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي والإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وأضاف "شدد على الحاجة إلى وقف فوري للأفعال التي ربما تؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار، ويكون لها تداعيات إقليمية واسعة النطاق".
وأكد خريستودوليدس أهمية حل النزاعات عن طريق الحوار والدبلوماسية ضمن إطار عمل قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.وقال "في هذا الصدد، أشار الرئيس إلى استعداد قبرص لمواصلة دورها كقناة لهذه الجهود، فضلاً عن تسهيل الاتصال بين الطرفين على أساس العلاقات الممتازة مع جميع الدول في المنطقة".
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