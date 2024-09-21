التغطية متواصلة: سقوط صاروخ على شمال إسرائيل، وطائرات الجيش الإسرائيلي تجدد غاراتها على غزة وجنوب لبنان

نفذ الطيران الإسرائيلي، اليوم السبت، سلسلة غارات جويّة، على مرتفعات جبل الريحان (جنوب لبنان)، وأطراف القطراني والمحمودية ووادي برغز، ومجرى الليطاني ولبايا وصولاً لأطراف البقاع الغربي، فيما سُمع دوي الانفجارات لمناطق بعيدة في الجنوب.

وفي السياق أعلنت إسرائيل، اليوم السبت، إغلاق مجالها الجوي، وجميع المنشآت الخاصة بالطيران من مدينة الخضيرة إلى الشمال، أمام جميع أنواع الطائرات، لمدة 24 ساعة. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه "من الممكن الطيران جزئياً شمالًا من الخضيرة على طول الساحل فقط، وحتى حيفا، وسط إغلاق جميع المنشآت الأخرى".