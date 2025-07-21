عملية "الضفيرة الطويلة": أكد الجيش الإسرائيلي الهجمات في اليمن، مضيفًا أن "من بين البنى التحتية التي تعرضت للهجوم: معدات هندسية تعمل على ترميم البنية التحتية للميناء، وخزانات وقود وسفن تُستخدم في النشاط العسكري وممارسة القوة ضد دولة إسرائيل والسفن في المجال البحري قرب الميناء، بالإضافة إلى بنى تحتية مسلحة أخرى يستخدمها النظام الحوثيون". وأشار أيضًا إلى أن الهجمات نُفذت بعد رصد محاولات الحوثيين ترميم بنى تحتية تعرضت للهجوم سابقًا.