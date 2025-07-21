الهجوم الإسرائيلي على الحديدة تم باستخدام طائرة مسيرة | تحديثات
تمت مهاجمة: معدات هندسية تعمل على ترميم البنية التحتية للميناء، وخزانات وقود، وسفن يستخدمها الحوثيون. • غزة تزعم أن إسرائيل تهاجم دير البلح منذ الليلة الماضية. • اليوم 654 من الحرب
قد يعجبك أيضًا -
اليوم 654 من الحرب: هاجم سلاح الجو سلسلة من الأهداف الحوثية في ميناء الحديدة في اليمن اليوم (الاثنين). وردّ وزير الأمن يسرائيل كاتس قائلاً: "يبذل الجيش الإسرائيلي جهودًا حثيثة لاستعادة البنى التحتية المسلحة التي تعرضت للهجوم في الماضي". وأفاد الفلسطينيون بوقوع هجمات كبيرة في دير البلح، وسط قطاع غزة. كما تزعم غزة مقتل 13 شخصًا نتيجة هجمات الجيش الإسرائيلي منذ الليلة الماضية.
تقارير فلسطينية: قوة خاصة تعتقل مدير مستشفى أبو يوسف النجار في رفح
أفادت وسائل إعلام في قطاع غزة أن قوة خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي اعتقلت الدكتور مروان الحمص، مدير مستشفى أبو يوسف النجار في رفح.
سابقة: الهجوم على الحديدة تم باستخدام طائرة مسيرة
توثيقات من الهجوم الإسرائيلي على ميناء الحديدة
https://x.com/i/web/status/1947227029985714460
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
مسؤول عسكري كبير في وزارة دفاع الحوثيين: "الجيش الإسرائيلي يحاول إغلاق ميناء الحديدة"
عملية "الضفيرة الطويلة": أكد الجيش الإسرائيلي الهجمات في اليمن، مضيفًا أن "من بين البنى التحتية التي تعرضت للهجوم: معدات هندسية تعمل على ترميم البنية التحتية للميناء، وخزانات وقود وسفن تُستخدم في النشاط العسكري وممارسة القوة ضد دولة إسرائيل والسفن في المجال البحري قرب الميناء، بالإضافة إلى بنى تحتية مسلحة أخرى يستخدمها النظام الحوثيون". وأشار أيضًا إلى أن الهجمات نُفذت بعد رصد محاولات الحوثيين ترميم بنى تحتية تعرضت للهجوم سابقًا.
أكد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس الغارات في اليمن: "هاجم الجيش الإسرائيلي أهدافًا تابعة للنظام الإرهابي الحوثي في ميناء الحديدة، وينفذ بحزم أي محاولة لاستعادة البنى التحتية المسلحة التي تعرضت للهجوم سابقًا. وكما أوضحتُ، فإن قانون اليمن هو نفسه قانون طهران. سيدفع الحوثيون ثمنًا باهظًا لإطلاقهم الصواريخ على إسرائيل. سنواصل العمل في أي وقت وفي أي مكان للدفاع عن دولة إسرائيل"
في هذا الوقت: سلاح الجو يهاجم أهدافا للحوثيين في ميناء الحديدة في اليمن
تقارير: رصد طائرات مسيرة في سماء البقاع اللبناني
تقرير غزة: 13 قتيلاً في هجمات للجيش على القطاع منذ الليلة الماضية
أفاد فلسطينيون بوقوع سلسلة هجمات في دير البلح وسط قطاع غزة صباح اليوم والليلة
https://x.com/i/web/status/1947092713137926271
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .